Mäuse und Ratten im Keller, Luft zu schlecht: Waiblinger vor Gericht

Ein Waiblinger, der in einem alten Keller Mäuse und Ratten hält, soll ein Bußgeld zahlen, weil er nach Überzeugung des Amtsgerichts Waiblingen gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Die Luft in dem Keller sei für die Tiere zu schlecht und damit gesundheitsschädlich.

Fahrlässiger Verstoß gegen Tierschutzgesetz

Bei einer Kontrolle dieses Kellers im Dezember 2021 hatten Vertreter des Veterinäramtes Rems-Murr beanstandet, dass sich in den Käfigen jeweils zu viele Tiere befinden würden und dass der Keller keine Fenster, sondern lediglich zwei Luftschächte aufweise. Dadurch werde er nicht ausreichend belüftet, so dass der Ammoniakgehalt der Kellerluft über das zulässige Maß hinaus ansteige.

Dies gefährde die Gesundheit der Tiere, verursache Reizungen der Atemwege und Augen, füge somit unnötige Schmerzen zu. Wegen eines fahrlässigen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz hatte der Mann damals einen Strafbefehl erhalten. Er wurde rechtskräftig, weil er sich damals im Krankenhaus befunden habe und nicht auf die Vorwürfe reagieren konnte, so der Beschuldigte.

Amtstierärztin bemerkt trotz FFP2-Maske Ammoniakgeruch

Im August des vergangenen Jahres führte die Behörde dann eine Nachkontrolle durch. Bei der nahmen die zuständige Amtsveterinärin und ihre Begleitung schon bei Betreten des Kellerraums einen intensiven Ammoniakgeruch wahr, obwohl sie FFP2-Masken trugen.

Im Keller selbst fanden sie 20 Mäuse und 25 Ratten, die Verursacher des Geruchs. Durch die schlechte Luftqualität im Raum würden die Tiere dauerhaft leiden, wurde erneut moniert. Schuld daran sei, dass kein ausreichender Luftaustausch stattfinde. Durch dauerhafte Überbelastung der Atemluft mit Ammoniak, ergänzte die im Gerichtssaal anwesende Vertreterin des Veterinäramtes, steige die Mortalität der Kleinnager.

Es liege in der Verantwortung des Tierhalters, für Abhilfe zu sorgen. Als Konsequenz erließ die Behörde wieder einen Strafbefehl, wegen der schlechten Luft und des Überbesatzes der Mäuse- und Rattenbehälter.

Gegen diesen Strafbefehl legte der Tierhalter dieses Mal fristgerecht Widerspruch ein, so dass es nun zur Verhandlung kam.

Beschuldigter bestreitet Verstöße

Gegenüber Richterin Figen Basoglu-Waselzada führte er aus, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht zuträfen. Der Keller werde über die beiden Luftschächte versorgt, ein an eine Zeitschaltuhr gekoppelter Ventilator sorge als Zwangsbelüftung für den ausreichenden Luftaustausch. Er laufe 24 Stunden. Wenn, dann sei allenfalls „ein kleiner Geruch“ wahrnehmbar. Er wolle schließlich nicht, dass es in seiner Wohnung stinke. Weiter führte der Tierhalter aus, dass er sich als von den Behörden ungerecht Verfolgter sehe. Seinen Widerspruch gegen den Strafbefehl halte er aufrecht, trotz der Empfehlung der Richterin, ihn zurückzunehmen und sich so eine Verurteilung zu ersparen.

Nachdem er keine Sachargumente gegen die Anschuldigungen des Strafbefehls vorgebracht habe und auch nichts unternommen habe, um gegen die vom Veterinäramt vorgebrachten Mängel Abhilfe zu leisten, führte Richterin Basoglu-Waselzada aus, sehe sie keine Möglichkeit, das Verfahren einzustellen. Sie verurteilte den Beschuldigten zu einem Bußgeld in Höhe von 180 Euro. Zudem hat er die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Abschließend wies sie auf die Möglichkeit hin, innerhalb einer Woche Rechtsbeschwerde gegen das Urteil einzulegen, bevor es rechtskräftig werde.