Am Montag, 31. Mai, können Restaurants und Cafés in Waiblingen wieder öffnen. Gastronomen dürfen dann im Außen- und Innenbereich zwischen 6 und 21 Uhr Gäste bewirten. Doch nicht alle Wirte in Waiblingen freuen sich – während einige die Öffnung herbeisehnen, wollen andere ihre Lokale trotz Öffnungsmöglichkeit geschlossen lassen. Warum?

Arthur Bross, Inhaber des „Bobby’s Irishpub Waiblingen“, will werktags und am Wochenende Gäste bewirten: „Wir öffnen jeden Tag.“ Vorfreude