Maskenpflicht-Prozess in Waiblingen: Mutter von Schorndorfer Schüler vor Gericht

Als in den Schulen wegen der Corona-Pandemie Maskenpflicht galt, ist ein Schüler in Schorndorf nicht zur Schule gegangen - ohne ärztliches Attest. Seine Mutter musste sich deshalb nun vor dem Amtsgericht Waiblingen verantworten. Für die Richterin ein eindeutiger Fall - dennoch stellte sie das Verfahren gegen die Mutter ein. Warum?

Richterin Figen Basoglu-Waselzada gegenüber saß nun eine Mutter aus einer Gemeinde des Schwäbischen Waldes, der vorgeworfen wurde, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen ist, ihren Sohn zur Schule zu schicken. Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 hatte das Kind in die 5. Klasse einer weiterführenden Schule in Schorndorf gewechselt.

Die Mutter wandte sich an den Schulleiter und forderte ihn auf, ihrem Sohn das Betreten des Schulgeländes und die Teilnahme am Präsenzunterricht zu ermöglichen, ohne dass der Schüler eine damals geforderte FFP2-Maske trägt oder sich auf Corona testen lässt. Ihrem Kind dürften durch die Verweigerung keinerlei Nachteile entstehen, forderte die Mutter.

Mutter argumentiert mit angeblichen Gesundheitsproblemen

Dies begründete sie in einem Schreiben an die Schulleitung damit, dass dem Kind das Tragen der Maske Probleme bereite. Bereits nach kurzer Zeit stellten sich bei ihm Kopfschmerzen und Schwindel ein, bisweilen müsse er sich sogar übergeben. Aus diesem Grund wolle er überhaupt nicht zur Schule gehen.

Der Schulleiter erklärte nun als Zeuge vor Gericht, in dem Telefon- und E-Mail-Verkehr habe er die Mutter darüber belehrt, dass er dem Kind ohne Maske und Test das Betreten des Schulgeländes und die Teilnahme am Unterricht nicht ermöglichen könne. Dies verbiete die geltende Corona-Verordnung. Auf das Angebot, dass es verschiedene Testmöglichkeiten für die Kinder gebe, habe er ebenfalls hingewiesen, so der Schulleiter.

Ausnahmen seien nur möglich, wenn ein entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt werde. An der Schule gebe es mehrere Kinder, die durch ein derartiges ärztliches Zeugnis von der Pflicht zum Tragen einer Maske befreit seien. Test- und Maskenpflicht könnten explizit nicht als Hinderungsgrund für eine Teilnahme am Unterricht anerkannt werden.

Schulleitung informiert Ordnungsamt

Nachdem ein diesbezügliches Attest nicht vorgelegt wurde und das Kind nicht mehr die Schule besuchte, informierte der Schulleiter das Ordnungsamt am Wohnort der Familie. Dieses gab den Fall an das Landratsamt weiter, das wiederum gegen die Mutter einen Strafbefehl erließ. Gegen diesen Strafbefehl legte die Mutter ordnungsgemäß Widerspruch ein, so dass es im Waiblinger Amtsgericht zur mündlichen Verhandlung kam. Seitdem die Maskenpflicht entfallen ist, besucht das Kind wieder die Schule und nimmt heute in der nächsthöheren Klasse am Unterricht teil. Die versäumten Leistungsnachweise muss es nachholen.

„Rechtlich passt alles für eine Verurteilung“, stellte die Richterin klar. Der Verstoß sei begangen worden. Es sei Pflicht der Eltern, dafür zu sorgen, dass ihr Kind regelmäßig den Unterricht besucht. Dem sei man hier nicht nachgekommen. In ähnlichen Fällen sei es zu Verurteilungen gekommen, auch in Waiblingen.

Angesichts des langen Zeitraums, der seitdem vergangen sei, und der Tatsache, dass es seitdem zu keinen weiteren Vorfällen kam, sei es aber durchaus vertretbar, das Verfahren gegen die Mutter einzustellen. Die Kosten übernimmt die Staatskasse.