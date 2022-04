Die Erweiterung des Landratsamtes in Waiblingen droht zur Kostenfalle zu werden. Noch während der Abriss der Parkgarage im Gange ist und noch bevor die Rohbauarbeiten beginnen, ist das 55-Millionen-Euro-Budget für den Neubau gesprengt. Zähneknirschend haben die Kreisräte bei ihrer Sitzung in Auenwald der Vergabe des Rohbaus zugestimmt.

Die Abrissbagger am Alten Postplatz haben Fakten geschaffen, der „Point of no Return“ sei erreicht, erklärten Landrat Richard Sigel und sein