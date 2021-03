Die Geschäfte in Waiblingen können aller Voraussicht nach am Montag, 8. März 2021, öffnen. Das bestätigte das Landratsamt auf Nachfrage. Auch in Schorndorf dürfen Läden wie das Kaufhaus Bantel aufmachen. Wer alles öffnen kann, erklären wir in einem Überblicksartikel zur Lage. Unsere Redaktion hat zudem Max Pfund vom Waiblinger Traditionsgeschäft Villinger-Zeller gefragt, wie er mit der Öffnung umgeht.

Der Inhaber des Fachgeschäfts für Eisenwaren, Werkzeuge, Hausrat, Glas, Porzellan,