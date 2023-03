Medicplaza Waiblingen: Diese Ärzte ziehen Anfang 2024 ins Ärztehaus im Eisental

Der Bau des Ärztehauses „Medicplaza“ im Gewerbegebiet Eisental in Waiblingen schreitet voran. Nun wurde jüngst die Fertigstellung des Rohbaus durch die Firma Krämerbau aus Winnenden gefeiert, zu den Gästen zählten neben vielen Ärzten und den am Bau beteiligten Firmen auch Oberbürgermeister Sebastian Wolf, Baubürgermeister Dieter Schienmann und Wirtschaftsförderer Marc Funk. „Stand heute haben wir fast 90 Prozent der zur Verfügung stehenden Praxisflächen vermietet“, betonte Arion Frank, der mit Marc-Olivier Sommer und Christopher Sommer das Investorenteam bildet.

Auf 3200 Quadratmetern entsteht auch ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)

Als Bauherr fungiert die Sommer und Frank GbR, als Architekten das Büro Frank Architekten aus Winnenden. Bereits 2021 sagte Arion Frank unserer Redaktion, dass es im Ärztehaus einen Mix aus privat- und kassenärztlichen Praxen geben soll. Auf 3200 Quadratmetern soll es in dem Ärztehaus in der Lise-Meitner-Straße ein Sanitätshaus und mehrere Arztpraxen geben. Dabei ist auch ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) vorgesehen, für das angestellte Ärzte arbeiten.

Dieses soll Stand heute die noch nicht vermietete Restfläche erhalten, dafür wollen die Investoren mit einer „interdiziplinären medizinischen Institution“ zusammenarbeiten. Diese, betonte Arion Frank, werde auch mit einem Klinikum verbunden sein. Namen nannte er nicht, dabei soll das MVZ auch den ambulanten OP im Ärztehaus nutzen können.

Einziehen werden Ärzte aus Waiblingen, Fellbach, Schorndorf und Esslingen

Die Namen vieler anderer Mieter nannten die Investoren dagegen schon. Einziehen werden in das Ärztehaus im Erdgeschoss die Radiologen Dr. Hansjörg Rempp, Dr. Tobias Wingert und Professor Dr. Claus Claussen, die bislang in Waiblingen am Alten Postplatz 2 eine Praxis betreiben. Im neuen Ärztehaus wird es dann auch eine Magnetresonanztomographie (MRT) geben. Die orthopädische Praxis im ersten Obergeschoss wird von Dr. Bettina Mauch und Dr. Simon Scheiderer geleitet, die derzeit in Fellbach in der Stuttgarter Straße 30 praktizieren.

Nach Waiblingen kommen wird auch Holzwarth Orthopädieschuhtechnik aus Fellbach, die dann auch das Sanitätshaus betreiben. Unter der Leitung von Dr. Josef Weindler, Facharzt für Augenheilkunde und derzeit in Esslingen tätig, wird im zweiten Obergeschoss eine Praxis errichtet, die laut Arion Frank auch an mindestens zwei Tagen in der Woche den ambulanten OP mit zwei Eingriffsräumen nutzen wird.

Praxis für Physiotherapie wird von Volker Sutor betrieben, der bislang in Brackenheim arbeitet

Volker Sutor, bislang in Brackenheim im Landkreis Heilbronn tätig, wird im dritten Obergeschoss eine Praxis der Physiotherapie eröffnen, wo auch Logopädie und Ergotherapie angeboten werden sollen. Im vierten Obergeschoss sind drei Fachrichtungen angesiedelt. Dazu gehören die Dermatologen Dr. Sebastian Pfeifer und Dr. Frederic Pfeifer, die derzeit eine Praxis in Schorndorf haben und den Bereich Schönheitsmedizin abdecken. Unter Führung von Dr. Michael Sauter, derzeit mit einer Praxis am Schorndorfer Krankenhaus tätig, soll ein Schmerztherapiezentrum entstehen. Einziehen wird auch der Waiblinger Kardiologe Dr. Kamil Calik, der derzeit noch eine Praxis in der Bahnhofstraße betreibt.

Das Gebäude soll laut Investor Arion Frank Ende 2023, Anfang 2024 an die Mieter übergeben werden. Das bedeutet aber noch nicht, dass nun schon die Patienten kommen können – schließlich müssen die Praxen erst eingerichtet werden. Der Investor geht daher davon aus, dass eine Eröffnung im Lauf des ersten Quartals 2024 realistisch ist. 110 Parkplätze sind bei dem Ärztehaus im Eisental eingeplant, dazu Ladestationen für Elektroautos und Stellplätze für Fahrräder. Auf dem Dach wird es eine Photovoltaikanlage geben, geheizt wird über eine Luftwärmepumpe.

Es gibt noch ein zweites Ärztehaus-Projekt in Waiblingen

Das Medicplaza ist indes nicht das einzige Ärztehaus-Projekt in Waiblingen. Auf dem einstigen Avia-Areal an der Ecke Fronackerstraße/Stadtgraben, wo die „Helmuts“ jahrzehntelang ihre Tankstelle mit Werkstatt betrieben, wollen Investoren aus Waiblingen ebenfalls ein Ärztehaus bauen. Einbezogen sind hier auch benachbarte Grundstücke – allerdings befindet sich das Projekt noch in der Planungsphase. Einige Kritiker aus den Reihen des Gemeinderats von den Fraktionen Grünt/Tierschutzpartei und der Alternativen Liste fürchten hier unter anderem zu viel Verkehr. Die Investoren hatten indes der Bürgerbeteiligung zur Fronackerstraße entnommen, dass es Zuspruch für ein Ärztehaus am dortigen Standort gibt. Im Gemeinderat gibt es auch Stimmen, die durchaus einen Bedarf für zwei Ärztehäuser in Waiblingen sehen.

Die Idee fürs Ärztehaus im Eisental stieß anfangs auf Skepsis, unter anderem wegen der großen Entfernung zur Innenstadt. Investor Arion Frank sieht das anders: Er betrachtet die Lage im Eisental als eine „optimale Verkehrsanbindung“ an die Bundesstraße, auch verweist er auf die zahlreichen kostenfreien Stellplätze. Zudem ist alles barrierefrei, es gibt zwei Aufzug-Anlagen – für nicht wenige Patienten sind das entscheidende Argumente.

Ursprünglich kauften die Investoren das Grundstück wegen der Firma Elanders

Die Idee zum Ärztehaus kam den Investoren nicht von Anfang an. Sie kauften vor sieben Jahren wegen der Firma Elanders die Fläche, auf der heute das Medicplaza gebaut wird. Das Investoren-Trio hatte damals bereits eine Halle für Elanders errichtet, knapp drei Jahre nach der Fertigstellung der Halle im Jahre 2012 stellte Elanders laut Christopher Sommer den Bau eines weiteren Gebäudes in Aussicht. „Als die Planungen sich letztendlich nicht konkretisierten, haben wir uns umorientiert.“

Eigentlich wollten sie ein Verwaltungsgebäude bauen, in dem Büros vermietet werden – doch dann begann die Corona-Pandemie. „Es kam, wie es kommen musste, der Ankermieter sprang ab und Homeoffice hat die Arbeitswelt im Sturm erobert.“ Die Investoren mussten sich umorientieren – und entschieden sich für ein Ärztehaus.