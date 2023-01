Mehr Personal, mehr Roboter: Eisele investiert in Standort Waiblingen

Nach der Insolvenz von Eisele Pneumatics und der Übernahme durch ein Unternehmen aus Österreich ging es 2021 wieder aufwärts - dann kam der Ukraine-Krieg. Wie ist die Lage inzwischen? Obwohl 2022 noch von den Corona-Folgen für weltweite Lieferketten, von hohen Energiepreisen und Inflation geprägt waren, war es für den Waiblinger Spezialisten für Anschlusskomponenten „alles in allem ein erfolgreiches Jahr“, sagt Geschäftsführer Johannes Jeitler. Den Umsatz hat die Eisele GmbH – das „Pneumatics“ ist nicht mehr offizieller Namensbestandteil – im Vergleich zum Vorjahr steigern können. Der Standort Waiblingen soll weiter ausgebaut werden.

Der Standort im Eisental sei „ganz wichtig“, sagt Jeitler. Auch innerhalb der Henn-Gruppe, die Eisele nach der 2020 angemeldeten Insolvenz übernommen hat. „Wir wollen ihn für die Zukunft weiter ausbauen. Das sehen wir sehr langfristig.“ Das vergangene Jahr habe man bei Eisele genutzt und „Weichen gestellt“, insbesondere im Bereich Digitalisierung.

Neue Projekte seien gestartet und neue Produkte teils auf den Markt gebracht worden, etwa im Bereich Wasserstoff. Anschlüsse herzustellen, die für Transport und Nutzung des Energieträgers gebraucht werden, sei für Eisele ein „vielversprechendes Segment“, ist Jeitler überzeugt. „Da wollen wir von Anfang an dabei sein.“ Er nennt außerdem auch die Schweiß- und Laserindustrie als wichtigen Kunden.

Eisele nach Übernahme ganz neues Unternehmen – schuldenfrei

Nach der Übernahme durch Henn konnte Eisele wieder investieren. Das heutige Unternehmen ist rechtlich ein ganz neues, eine neu gegründete GmbH, nachdem Henn das damalige Eisele Pneumatics durch einen sogenannten Asset Deal erworben hatte, eine bestimmte Art der Unternehmensveräußerung. Finanziell war die heutige Eisele GmbH dadurch „vollkommen neu aufgestellt“, so Jeitler. „Schuldenfrei.“ So konnte man neue Kredite aufnehmen, zusätzlich zum Eigenkapital durch den neuen Eigentümer. Das habe „viel Sicherheit gegeben“.

Investiert hat Eisele in Waiblingen laut dem Geschäftsführer – neben einer großen Photovoltaik-Anlage auf einer Fertigungshalle, die circa 15 Prozent des Stromverbrauchs abdecken kann – zum Beispiel ins Lager. Denn wegen der Lieferengpässe auf dem Weltmarkt sei es notwendig, „einen vernünftigen Lagerbestand“ für die knapp 10.000 Verkaufsprodukte zu haben, um Kunden rasch beliefern zu können. „Das haben wir gut ausgebaut, dadurch sind wir schneller und verlässlicher.“ In den Lageraufbau sowie in Maschinen und Anlagen hat Eisele im vergangenen Jahr eine Summe im niedrigen siebenstelligen Bereich gesteckt, so Jeitler.

Er setzt auch auf Automatisierung. Viele Eisele-Produkte würden händisch montiert, bei entsprechenden Stückzahlen kommen zunehmend aber auch Montageroboter zum Einsatz. Das helfe, bei starker Nachfrage hinterherzukommen. „Ein Stück weit können wir mit Zeitarbeitern arbeiten, aber wir brauchen vor allem ausgebildete Leute“, so Jeitler. Bei starken Auftragsschwankungen helfe ein hoher Automatisierungsgrad – denn Roboter kann man nach Bedarf an- oder abschalten. Mehrere Roboter gibt es in Waiblingen bereits, einen weiteren hat Jeitler kurz vor Weihnachten bestellt. Kosten pro Stück: ab 200.000 bis 300.000 Euro, je nach Komplexität auch deutlich mehr.

Jeitler betont, die Fertigung in Waiblingen weiter ausbauen zu wollen. Es sei eine „riesengroße Stärke“, alles an einem Standort gebündelt zu haben. Für einen Mittelständler sei das „Luxus“, die Zusammenarbeit sei dadurch leichter. Verlagerungen in Länder, in denen die Löhne niedriger sind, seien hingegen „in keinster Weise unser Ziel“, sagt der Geschäftsführer, auch wenn sie nicht „für alle Zeiten“ ausgeschlossen werden könnten.

„Wir haben Personal aufgebaut“, in allen Bereichen

131 Mitarbeiter hat Eisele inzwischen in Waiblingen – mehr als bei der Übernahme im März 2021, als es laut Jeitler 112 waren. „Wir haben Personal aufgebaut, allen voran in der Konstruktion, der Entwicklung, im Vertrieb, aber auch in der Fertigung und Montage.“ Fünf Auszubildende haben vergangenes Jahr bei Eisele angefangen. Die Firma setze zudem stark auf Weiterbildung, „auch bei älteren Kollegen“.

Denn der Fachkräftemangel betrifft die ganze Industrie. Gesucht werden beispielsweise Zerspanungstechniker, aber auch IT-Profis. Besonders freut es Jeitler, dass Eisele nach seinen Angaben sogar „ehemalige Mitarbeiter zurückgewinnen“ konnte.

Prototypen werden mit 3D-Drucker erzeugt

Und dann gibt es seit vergangenem Jahr noch einen ganz besonderen „Kollegen“: einen industriellen 3D-Drucker, mit dem Eisele bestimmte Teile schneller produzieren kann. Vorerst werden damit laut Jeitler Prototypen hergestellt, die man für Tests bei Kunden, etwa in der Laser- und Schweißindustrie, in deren Maschinen einbauen kann.

Der Drucker steht allerdings nicht in Waiblingen – wo es kleinere Exemplare gibt –, sondern bei der Schwesterfirma VMR in Mönchweiler. Auch sie gehört seit vergangenem Jahr zur Henn Connector Group. Die Projektabwicklung findet aber größtenteils in Waiblingen statt.