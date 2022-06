Mehr Tierschutz oder mehr Windkraft? Das sagt Bruno Lorinser vom Nabu Waiblingen

Es sieht nicht gut aus um die Weiterentwicklung der Windkraft in Baden-Württemberg. Das sagen zumindest die Zahlen und Fakten, die Bruno Lorinser seinem aufmerksamen Publikum am Mittwochabend im Antoniussaal in Waiblingen präsentierte. Dabei handelt es sich bei Lorinser um einen Experten in Sachen Umwelt.

Seit 1983 steht er der Ortsgruppe des Nabu in Waiblingen vor. Viele Jahre war er im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg tätig und kennt daher die Problematik, aber auch die Stolpersteine bestens. Als Vogelschützer weiß er auch um die teilweise konträren Interessen der Naturschützer und der Energiewirtschaft.

Unter dem Titel „Windkraft im Ländle“ hatten die Initiative „Waiblingen klimaneutral“, der Naturschutzbund (Nabu) und der Bundesverband Windenergie am Mittwochabend zu einer Infoveranstaltung in den Waiblinger Antoniussaal eingeladen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung gefolgt, um sich über den Stand der Dinge zu informieren.

Jürgen Bortloff ist geschäftsführender Gesellschafter von Windkraftanlagen in Alpirsbach

Wie man Windkraft voranbringt, weiß Jürgen Bortloff sehr gut. Als Regionalvorsitzender des Bundesverbands Windenergie hat er schon so manche Hindernisse überwunden, die der Windkraft immer wieder im Weg stehen. Als geschäftsführender Gesellschafter von Windkraftanlagen in Alpirsbach ist er ein Experte, wenn es um Fragen der Genehmigung und des Aufbaus von Windkraftanlagen geht.

„Wenn wir nicht alle Kräfte mobilisieren, um die Entwicklung von Anlagen zur alternativen Energiegewinnung voranzutreiben, sieht es mit der Erreichung der gesetzten Klimaziele nicht gut aus“, betont Bruno Lorinser. Mit Schaubildern untermauert er, dass das Land einen deutlichen Zuwachs an Windkraftanlagen braucht. Ist von 1990 bis 2020 der Anteil an erneuerbarer Energieerzeugung auf 40 Prozent angewachsen, stehen für die Erreichung des 65-Prozent-Ziels 2030 nur noch acht Jahre zur Verfügung.

Der „Rote Milan“, der Schwarzstorch und viele Fledermausarten sind gefährdet

Bei aller Dringlichkeit ist nicht zu übersehen, dass auch der Naturschutz mehr Aufmerksamkeit verdient. Neben dem Flächenverbrauch, der Schallemission und der Veränderung des Landschaftsbilds steht vor allem der Schutz von Vögeln, Fledermäusen und Insekten im Vordergrund. Der „Rote Milan“, der Schwarzstorch und auch viele Fledermausarten gehören zu den gefährdeten Tierarten. Im „Windtestfeld Stötten“ werden die Strukturen erforscht.

Technisch sind schon heute viele Windkraftanlagen mit Sensoren ausgestattet, die die Rotoren bei drohenden Gefahren für Vögel und Fledermäuse rasch zum Stillstand bringen – ein Grund, weshalb Rotoren von Windkraftanlagen immer wieder ohne ersichtlichen Anlass stillstehen.

Auch wenn Bruno Lorinser keine Alternative zum raschen Ausbau der alternativen Energieerzeugung sieht, hat für ihn auch der Artenschutz einen hohen Stellenwert. „Allerdings müssen wir auch andere Möglichkeiten ins Auge fassen, um die Biodiversität zu verbessern. Mit dem Schutz einzelner Tiere an den Windrädern ist es nicht getan.“

Windkraft: Umständliche Genehmigungsverfahren und behördliche Willkür

Von den Schwierigkeiten bei der Realisierung von Windkraftanlagen wusste Jürgen Bortloff zu berichten. Nicht nur die Einsprüche von Windkraftgegnern stehen dem entgegen. Umständliche Genehmigungsverfahren und behördliche Willkür tun ein Übriges. In manchen Fällen ist der Gang vor die Gerichte unumgänglich.

Das kann Jahre dauern. Dabei ist für Betreiber und Investoren von Windkraftanlagen keine berechenbare Rendite garantiert. Klimatische und meteorologische Faktoren spielen dabei ebenso eine Rolle wie der Energiepreis auf dem Weltmarkt. 2019 wurden in Baden-Württemberg gerade mal vier Prozent des Primärenergiebedarfs durch Windkraft erzeugt. „Baden-Württemberg“ importiert hingegen viel Energie in Form von Strom.

Kritische Beiträge und konstruktive Vorschläge kamen auch aus den Reihen der Zuhörer. Ist es überhaupt noch sinnvoll, ökologische Energieerzeugung voranzutreiben, wenn gleichzeitig der Verschmutzung der Umwelt, etwa durch Plastik, kaum Einhalt zu gebieten ist? Muss die Gesellschaft nicht umdenken, damit wir eine Zukunft haben? In vielen Punkten hat die Veranstaltung Klarheit geschaffen. Die Probleme sind dadurch noch lange nicht gelöst.