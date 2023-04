Mehr Wohnraum unterm Dach? Wo Waiblingen Bauherren entgegenkommt

Die Stadt wächst, Wohnraum ist knapp, der Platz dafür auch, doch noch mehr Natur zu versiegeln ist nicht nur im grünen Lager unbeliebt: Lieber höher bauen, nachverdichten, das ist auch das Credo von Freie-Wähler-Stadtrat Volker Escher. Als Landwirt sorgt er sich um Äcker für Lebensmittel, aber auch ums Stadtklima. Er glaubt: „Dass wir in Waiblingen wieder über Neubau- und Gewerbegebiete reden werden, ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“ Waiblingen solle mit gutem Beispiel vorangehen, so sein Wunsch. Die Verwaltung erklärt, wo sie Bauherren entgegenkommen kann.

Vor einigen Wochen hat Volker Escher von der Fraktion FW/DFB im Amtsblatt geschrieben: „Gehen wir mit gutem Beispiel voran und geben unserer Bevölkerung und Gewerbetreibenden die Möglichkeit, einen Stock auf ihre Hallen zu erhöhen oder das Dachgeschoss mit einer Dachgaube auszubauen, um dadurch mehr Wohnraum zu schaffen.“ Ein Debattenbeitrag, so Escher im Gespräch.

Nachverdichten: Ohne Konflikte geht es wohl nicht

Es gehe darum, Naturflächen zu erhalten, damit Wasser versickern und sich Grundwasser bilden kann. Tiere und Pflanzen müssten geschützt werden, und natürlich auch die lokale Lebensmittelproduktion, so der Hegnacher Landwirt und ehrenamtliche Kommunalpolitiker.

Auch um die Lebensqualität in der Stadt geht es ihm: Wegen des Klimawandels gibt es längere Hitzephasen, gibt er zu bedenken, Gebäude und Straßen speichern die Wärme.

„Lieber in die Höhe als in die Fläche wachsen“, das ist seine Meinung. Auch wenn das nicht ohne Konflikte abgehen wird, wie er weiß: Anwohner, die weniger Ausblick, mehr Lärm befürchten. Doch angesichts der drückenden Probleme müsse das womöglich hingenommen werden.

Für Dachgauben oft eine Ausnahme

Zunächst gibt es aber rechtliche Hürden. Wie hoch in einem Gebiet gebaut werden darf, regelt üblicherweise ein Bebauungsplan, sagt Baubürgermeister Dieter Schienmann. „In diesem Rahmen kann sich ohnehin jeder bewegen.“ Über Befreiungen von diesen Vorgaben lasse die Stadt mit sich reden: Wenn etwa die zulässige Höhe noch nicht erreicht ist, bei einem weiteren Stockwerk aber schon überschritten wäre. „Da spielen dann verschiedene Faktoren rein“, erklärt der Fachmann. Zum Beispiel die Entfernung des Hauses von der Grundstücksgrenze. „Wir sind bestrebt, konstruktiv mit solchen Umfragen umzugehen.“ So gebe es in Waiblingen teils ältere Bebauungspläne, die Dachgauben eigentlich ausschließen. Gerade in den 60er Jahren sei das so gemacht worden, nicht nur in Waiblingen. „Da erteilen wir in der Regel die Befreiung.“

„Oftmals etwas restriktiver“ sei die Stadt indes, wenn Dächer sich für einen Aufbau nicht eignen, zum Beispiel bei einem sehr flachen Satteldach“, erklärt Schienmann. „Das wäre bei einer Dachgaube ein Riesenkasten, der auf dem Gebäude entsteht.“

Werden neue Bebauungspläne aufgestellt, gibt es zwar auch Höhenregeln, aber die Dachgeschossnutzung würde man „niemals ausschließen“. Vorgaben für die gestalterische Umsetzung oder die Maße der Dachgauben gibt es jedoch.

Baubürgermeister gegen Wohnen im Gewerbegebiet

Beim Gewerbe spricht sich der Baubürgermeister bei der Ausweisung neuer Flächen für eine „intensive“ Bebauung aus, also auch in die Höhe. Denn freie Flächen seien ein „sehr kostbares Gut“. Die Idee, auf Firmengebäude noch Wohnungen draufzusetzen, sieht er mit Skepsis. In Bebauungsplänen sei die Wohnnutzung ausgeschlossen, allenfalls für den Betriebsleiter erlaubt. Denn Lärm- und Verkehrsbelastung sind hier größer. Schienmanns Befürchtung: Ließe man trotzdem Wohnen zu, könnten die Bewohner später fordern, die Gewerbenutzung einzuschränken. „Das ist nicht im Interesse der Stadt.“

Anwohner sind oft gegen Aufstockung

Eine gute Möglichkeit sei, Gewerbeflächen nach deren Aufgabe umzuwandeln. „Da haben wir Möglichkeiten, einzugreifen“ und neuen Wohnraum zu schaffen. Da die Immissionen beim Wohnen normalerweise geringer seien als bei Gewerbe, hätten auch Anlieger, die sich an der Veränderung stören, schlechtere Aussichten, neue Gebäude zu verhindern. Als Beispiel für eine „klassische Konversionsfläche“ nennt Schienmann das frühere Autohaus-Hahn-Areal an der Schorndorfer Straße/Im Hohen Rain. Wo früher Autos verkauft wurden, habe man ein klimaneutrales Wohngebiet mit knapp 60 Wohnungen umgesetzt.

Klar ist: Wo gebaut wird, sind selten alle zufrieden. Der Baubürgermeister verweist auf die Umfrage zum Waiblinger Stadtentwicklungsplan (PDF) vom vergangenen Jahr: 57 Prozent stimmten darin der Aussage zu: „In meinem Wohngebiet sollten überhaupt keine neuen Wohnungen durch Nachverdichtung geschaffen werden.“ Und eine knappe Mehrheit lehnte sogar Dachausbau und -aufstockung ab.