Ein bislang unbekannter Autofahrer hat zwischen Dienstag (13.07.) um 13 Uhr und Mittwoch (14.07.) um 13.30 Uhr einen Mercedes beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 entgegen, da sich der Fahrer danach unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Der Schaden am Mercedes wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Er befand sich zum Tatzeitpunkt in der Salierstraße 7/2 in Waiblingen, auf dem Parkplatz der Apotheke Korber