Metzgerei Weißschuh: Häfele übernimmt Filiale am Waiblinger Markplatz

Seit 1964 betreibt die Familie Weißschuh erfolgreich den Metzgerladen am Marktplatz. Bald aber prangt ein anderer Name über dem Eingang: Die Metzgerei Häfele aus Winnenden wird das Geschäft praktisch nahtlos übernehmen. Sie hat im mittleren Neckarraum rund 20 Filialen und in Ilsfeld einen eigenen Schlachthof. Mit Übernahmen haben die Winnender schon einige Erfahrung. Im Fall Weißschuh handle es sich um eine „sehr gut eingeführte Metzgerei, die von der Familie mit unheimlich viel Engagement betrieben wird“.

Dennoch war es der Wunsch von Margit und Fritz Weißschuh, etwas kürzertreten. Der Waiblinger Traditionsbetrieb verkleinert sich, wird aber nicht völlig verschwinden. Unter Leitung des einen Sohnes, Metzgermeister Stefan Weißschuh, der schon vor zwölf Jahren in die Geschäftsführung eingestiegen ist, läuft das Catering für Kantinen und Feierlichkeiten weiter. Sein Bruder Christian hat einen guten Job bei Bosch. Auch Wurst und Fleisch von der Theke gibt’s im kleinen Laden in der Schmidener Straße, wo die Familie ihre Produktionsräume hat, weiter zu kaufen – allerdings dann Häfele-Produkte. Weißschuhs selbst versorgen die Kunden hingegen mit warmen Braten, belegten Brötchen und Mittagessen.

Das Personal wird von Häfele übernommen

Die Eltern Margit und Fritz Weißschuh, 61 und 67 Jahre, ziehen sich noch nicht ganz zurück, sondern unterstützen ihren Sohn je nach Bedarf. „Wären wir beim Daimler, würde man wohl sagen, wir machen Altersteilzeit“, sagt Margit Weißschuh. Gewissermaßen reichen sie einen Teil des Gepäcks weiter und marschieren mit einem leichteren Rucksack weiter.

Der Familie war es wichtig, den Laden am Marktplatz mit einem guten Gefühl übergeben zu können, ohne den Betrieb ganz einstellen zu müssen. Die Kundinnen und Kunden werden beim Wurst-Einkauf weiter die bekannten Gesichter antreffen – das Personal wird von Häfele übernommen. Aktuell hat die Metzgerei Weißschuh in Verkauf und Produktion insgesamt 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen die meisten in Teilzeit oder als Aushilfen für besondere Ereignisse beschäftigt sind. Übergeben wird auch das Mobiliar für Feste und den Weihnachtsmarkt, so dass die Metzgerei mitmischen kann wie gewohnt.

Nur vier Tage Schließzeit

Lange wird der Übergang nicht dauern. Bis Samstag, 18. Februar, führen Weißschuhs den Laden weiter. Häfele öffnet am Freitag, 24. Februar. Nur für vier Werktage wird geschlossen sein. Einen großen Umbau plant Seniorchef Werner Häfele vorerst noch nicht. Erneuert wird vor allem die Beleuchtung, auch optisch wird die Filiale leicht verändert wirken. Bei bisherigen Übernahmen habe es sich bewährt, mit größeren Umbaumaßnahmen ein oder zwei Jahre zu warten, um dann aus der Praxis beurteilen zu können, wo Veränderungsbedarf besteht.

Seit mehr als 80 Jahren in Waiblingen

Gegründet wurde die heutige Metzgerei Weißschuh 1935 durch Luise und Fritz Kleinknecht. 1949 wurde die Filiale in der Mayenner Straße eröffnet, 1964 die am Marktplatz beziehungsweise in der Langen Straße. Knapp zehn Jahre später wurde sie gründlich umgebaut, aufs Vierfache der Fläche vergrößert und mit einem Imbiss ausgestattet. Mit der Zeit wurde neben dem klassischen Metzgereibetrieb das Catering ausgeweitet.

Von den vier Kindern von Werner und Margit Häfele, die in diesem Jahr Goldene Hochzeit feiern, arbeiten drei im Betrieb. Damit nicht genug: Ein der Enkel absolviert ebenfalls eine Metzgerlehre. „Die Nachfolge ist also gesichert“, erklärt Werner Häfele stolz. Neben der Berufstätigkeit vertritt er die FDP im Kreistag Rems-Murr. Das Stammhaus der Metzgerei Häfele befindet sich in Winnenden-Schelmenholz. Die Produktionszentrale wurde derweil nach Bietigheim verlagert, wo Häfele 2017 die insolvente Metzgerei Dietz übernahm. Geschlachtet wird im Ilsfelder Ortsteil Auenstein. Die Kapazität liegt aktuell bei rund 60 Schweinen pro Woche. Die Tiere stammen aus der Region, betont Werner Häfele. Zudem würden im Betrieb nur gelernte Mitarbeiter aus der Region beschäftigt.