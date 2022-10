Mietspiegel für Waiblingen und Korb: Mieten steigen um 9,1 Prozent

Seit dem Jahr 2020 sind die Mieten in Waiblingen und Korb durchschnittlich um 9,1 Prozent teurer geworden. So jedenfalls steht’s im neuen Mietspiegel, der voraussichtlich am 1. Dezember 2022 in Kraft tritt. So beträgt beispielsweise die Kaltmiete einer 90-Quadratmeter-Wohnung in der Kernstadt 842,40 Euro. Zumindest, sofern die Wohnung keine besonderen Merkmale aufweist, die einen Zu- oder Abschlag bedingen würden.

Das Zahlenwerk, das Vermietern und Mietern bei der Festlegung der Miete helfen und Konflikte vermeiden soll, wird alle zwei Jahre an die Marktentwicklung angepasst. Das geschieht auf einfache Weise: Es wird die allgemeine Entwicklung der Lebenskosten zugrunde gelegt. Genauer gesagt, der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland. Dieser ist im Verlauf der vergangenen zwei Jahre eben um die besagten 9,1 Prozent gestiegen.

Die "Basis"-Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter beträgt in Waiblingen laut dem aktuellen Mietspiegel:

für eine 80- bis 100-Quadratmeter-Wohnung zwischen 9,35 und 9,39 Euro

für eine 101- bis 130-Quadratmeter-Wohnung zwischen 9,39 und 9,56 Euro

für eine 60- bis 79-Quadratmeter-Wohnung zwischen 9,37 und 9,62 Euro

am teuersten sind kleinere Wohnungen: für 40 Quadratmeter etwa 10,72 Euro, für 25 Quadratmeter sogar 13,43 Euro.

In Korb ist die "Basis"-Netto-Kaltmiete je Quadratmeter etwas geringer. Sie liegt zwischen 8,94 Euro für große Wohnungen ab 99 Quadratmetern und 10,96 Euro für 40 Quadratmeter.

Zuschlag für Fußbodenheizungen, Abschlag für Boiler

Für die exakte Berechnung der Vergleichsmiete empfiehlt sich die Verwendung des Online-Rechners auf www.waiblingen.de, zumal neben dem Basiswert das Baujahr, die Ausstattung und die Lage eine Rolle spielen. Wurde eine Wohnung zwischen 2016 und 2019 gebaut, gibt es 26 Pluspunkte – das heißt, der Preis liegt höher. Wohnungen mit Baujahr vor 1977 bekommen Punktabzug. Bei der Ausstattung sind zum Beispiel zwei Bäder, ein Gäste-WC, Handtuchheizkörper und Fußbodenheizung Zuschlagsmerkmale. Preismindernd wirkt es sich aus, wenn Wände im Spritzwasserbereich von Badewanne oder Waschbecken nicht durch Fliesen geschützt sind. Oder wenn die Warmwasserversorgung über Boiler läuft. Abweichungen von bis zu 15 Prozent von der Vergleichsmiete gelten noch als ortsüblich.

Die Interessenverbände der Mieter und der Vermieter - der Mieterverein Waiblingen sowie der Haus- und Grundbesitzerverein Waiblingen und Umgebung – haben den fortgeschriebenen Mietspiegel bereits anerkannt. Die Zustimmung durch den Gemeinderat ist Formsache, nachdem der zuständige Ausschuss grünes Licht gegeben hat. Dann wird der Online-Mietspiegelrechner neu programmiert, der Mietspiegel tritt in Kraft und bleibt für zwei Jahre gültig.

Liegen die realen Preise auf dem Markt höher?

Zweifel an seinem Wert gibt es durchaus: So äußerte FDP-Stadträtin Julia Goll im Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Soziales ihre Beobachtung, dass die beim Internetportal Immoscout aufgerufenen Preise durchweg über dem Mietspiegel lägen. Oberbürgermeister Jochen Wolf, der in letzter Zeit selbst Erfahrungen bei der Wohnungssuche sammelte, entgegnete, dass es sich beim Internetportal um Angebotspreise handle, aber noch nicht um die realen Abschlüsse. Stadtrat Marc Maier glaubt, der Mietspiegel zeige durchaus „das reale Leben“. Zu bedenken sei, dass es sich bei den Angeboten im Internet um Neuvermietungen handle, während der Mietspiegel auch schon länger bestehende Mietverhältnisse abbilden soll.

Trotz ihrer Anerkennung des Mietspiegels sehen der Mieterverein sowie der Haus- und Grundbesitzerverein durchaus Lücken. So wird für die Ortschaften pauschal mit Abschlägen gerechnet, für die Kernstadt nicht. Obwohl es in Beinstein gute Wohngegenden wie den Hausweinberg gibt und in der Kernstadt nicht nur den Galgenberg, sondern auch schlechtere. Zudem ist nicht klar, wann eine Wohnung „keinem wesentlichen Verkehrslärm“ ausgesetzt ist und wie alt eine Einbauküche sein darf, um noch als Pluspunkt zu gelten.