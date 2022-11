"Miss Germany" 2022/2023: Annie Brien aus Waiblingen ist unter den Top 40

Annie Brien will „Miss Germany“ werden. Und räumt gleich mal mit alten Klischees über die Wahl auf: „Es ist kein Schönheitswettbewerb mehr.“ Die 32-Jährige, die aus Waiblingen stammt und heute in Berlin wohnt, hat es bereits unter die Top 40 der diesjährigen Staffel geschafft.

Veranstaltet wird die Miss-Germany-Wahl von dem Familienunternehmen „Miss Germany Studios“, das nach eigenen Angaben die Miss-Wahl von einem Talent-Wettbewerb zu einer „Female Empowerment-Plattform“ entwickelt hat.

Selbstliebe und Gleichberechtigung

Es sollen also die Persönlichkeit der Teilnehmerinnen und deren Visionen für eine bessere Welt nun im Vordergrund stehen. Im Wettbewerb vertritt jede Kandidatin zwei Kategorien, die ihr besonders am Herzen liegen. Annie Brien hat sich die Aspekte „Self Love“ (auf Deutsch „Selbstliebe“) und „Equality“ (auf Deutsch „Gleichberechtigung“) auf die Fahne geschrieben – womit sie auch in ihrer alltäglichen Arbeit zu tun hat. Die gebürtige Waiblingerin ist staatlich anerkannte psychologische Beraterin und hat sich mit einem Coaching-Programm selbstständig gemacht.

Wenn sie nicht gerade Kundinnen in allen Lebenslagen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Selbstliebe berät, nimmt die 32-Jährige ihren Podcast „#SheSpeaks - was Frauen im Job erleben“ auf und teilt Erlebnisse und Tipps aus dem eigenen Leben. Diese schöpft sie unter anderem aus ihrem Erfahrungsschatz als Führungskraft in der Marketing-Branche. Mit 30 hinterfragt Annie Brien, die BWL studiert hat, die „Ellenbogenmentalität“ in der Branche – und widmet sich der psychologischen Arbeit mit Menschen. Sie sei eine Person, die immer auf der Suche nach Lösungen ist. „Ich bin ein Macher“, sagt sie schmunzelnd.

Teilnehmerinnen stehen vor prominenter Jury

Sie möchte insbesondere Frauen ermuntern, sich aus unglücklichen Lebenslagen zu befreien. „Wenn mir Frauen auf der Straße begegnen, fällt mir mittlerweile schon an der Körperhaltung auf, dass sie unglücklich sind oder sie etwas belastet“, sagt Annie Brien. Dabei möchte sie ihnen am liebsten zurufen: „Ihr habt das Potenzial, etwas an eurem Leben zu ändern.“

Ob die 32-Jährige unter die Top 20 der Miss-Wahlen kommen wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen. An diesem Wochenende geht es für die Kandidatinnen erst einmal in den Europa-Park, wo Workshops stattfinden. Das Finale der Miss-Germany-Wahl wird dann am 4. März erneut im Europa-Park stattfinden. Moderiert wird es von Fernsehmoderatorin Frauke Ludowig. Die prominente Besetzung geht auch in der Jury weiter. Einer der Juroren wird Choreograf und Model Bruce Darnell sein.

Das Gesicht der Beauty-Messe „Glow“

Einen ersten Wettbewerbserfolg hat Annie Brien bereits verbucht. Erst dieses Jahr hat sie den Titel „Glow-Girl“ bekommen. Diese Auszeichnung wurde erstmalig auf der Schönheitsmesse „Glow Convention by dm“ in Essen verliehen – und beschert der Waiblingerin einige Erfahrung im Rampenlicht und als Botschafterin für die Marke.

Dass sie nun unverhofft und spontan in der Welt der Miss-Wahlen gelandet ist, will die Waiblingerin als Chance nutzen, um ihre Coaching-Tätigkeit einem größeren Publikum vorzustellen – und Herzensprojekte umzusetzen. Die Siegerin der Miss-Germany-Wahl bekommt ein Preisgeld von 25.000 Euro, das einem guten Zweck zukommen soll. Wird Annie Brien die diesjährige Miss Germany, will sie das Geld in ein Wohltätigkeitsprojekt investieren, ähnlich wie „Live Aid“ aus den 80er Jahren. „Dort sollen inspirierende Persönlichkeiten auf der Bühne stehen“, sagt sie. Mit einer Liveübertragung möchte sie Themen wie mentale Gesundheit und Selbstliebe einem breiteren Publikum zugänglich machen. „Gerade das Coaching bleibt aktuell noch einem wohlhabenden Publikum vorbehalten“, sagt die 32-Jährige.

Abseits des Medienrummels hat Annie Brien viele Pläne für ihr Leben. „Irgendwann ein eigenes Unternehmen mit Mitarbeitern, ein Buch schreiben und viel reisen“, sagt sie.