Schnelles mobiles Internet ist für die Zukunft einer Stadt entscheidend. Die Telekom hat in Waiblingen bereits in den neuen Mobilfunkstandard 5G investiert – und nun hat auch Wettbewerber Vodafone in der Kernstadt die erste 5G-Station in Betrieb genommen.

Konkret wurde laut Konzernsprecher Volker Petendorf der bestehende Mobilfunkstandort an der Johannes-Auwärter-Straße (Ecke Rötestraße) mit 5G-Technologie ausgestattet. Bis Mitte 2021 will das Unternehmen einen weiteren Standort