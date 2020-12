Ein bisschen ungläubig schauen sich Ulrich Schweickhardt und Stefan Lau am Mittwoch im leeren Geschäft um. Bis Dienstag brummte der Eisenbahn-Treffpunkt Schweickhardt in Beinstein, den die beiden leiten. Mit dem harten Lockdown endete die für die Fachhändler beste Zeit des Jahres abrupt: „Zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar machen wir normalerweise so viel Umsatz wie im Sommer in drei bis vier Monaten“, sagt Lau. Loks, Waggons und Zubehör sind ein beliebtes Weihnachtsgeschenk, und auch