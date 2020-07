Boban Velickovic – mit Künstlernamen heißt er Biss – ist leidenschaftlicher Musiker. Das wird nach ein paar Minuten Unterhaltung mit ihm in seinem Studio bereits deutlich. Während er spricht, stimmt er auf dem einen Synthesizer einen Ton an, um sich dann zum nächsten zu drehen und eine Melodie zu spielen. Der 38-Jährige hat seit Februar ein Tonstudio im Waiblinger Eisental. Dort nimmt er Lieder von Künstlern auf und produziert eigene Songs – Elektro am liebsten, von Klassik bis Schlager ist