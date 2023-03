Musik und Party in Waiblingen: Was bei der „Live-Nacht“ 2023 geboten ist

Am kommenden Samstag, 1. April, treten bei der „Live-Nacht“ in Waiblingen wieder in verschiedenen Kneipen und Bars Musiker auf. Acht Orte werden bespielt. Mit dem richtigen Bändchen am Arm können die Besucher zwischen den Auftritten hin- und herwechseln. Parallel dazu singt im Kulturhaus Schwanen der italienische Musiker Tony Colombo.

Spielbeginn der „Live-Nacht“ ist um 21 Uhr, die Lokale haben jedoch schon vorher geöffnet. Nachdem die Bands und Solo-Künstler gegen 2 Uhr morgens ihr Programm beendet haben, steigt noch eine Aftershow-Party mit „DJ Etienne Hardy“ in der Gerberei.

Wer tritt bei der „Live-Nacht“ 2023 auf?

„Im Bobby‘s Irish Pub heizt die spielfreudige Band von '4 more Friends' den Gästen ordentlich ein“, heißt es in der Ankündigung.

Im Fidels Fritz geben „Home Boys Acoustic“ Coversongs von Klassikern aus den 70ern bis zu aktuellen Chart-Hits zum Besten.

In der Kurzen Theke „spannt 'William' seinen Bogen quer durch die Popmusik“.

Im Gewölbekeller der Brasserie Sonne tritt die Rockband „The Melting X“ mit Classic Rock auf.

Ein Stockwerk höher, im Restaurant Brasserie Sonne, singt „Maurice“ Rock, Pop, Schlager, und zwar „italienisch und international“, so die Ankündigung.

Im Joe Penas ist das Live-Nacht-„Urgestein“ John Noville mit Reggae und Soul zu erleben.

Und im Wirtshaus am alten Postplatz zelebriert die Band „Inflagranti“ ihren „Rock-Pop-Dance-Party-Mix“.

Wo gibt es Tickets für die Veranstaltung?

Tickets kosten im Vorverkauf 11 Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Karten verkaufen die teilnehmenden Bars und die Tourist-Information i-Punkt in der Scheuerngasse. Es gibt sie auch unter waiblingen.live-nacht.de. Dort gekaufte E-Tickets müssen am Veranstaltungsabend ab 19.30 Uhr im Wirtshaus am alten Postplatz, Alter Postplatz 4, in ein sogenanntes „Livenacht-Bändchen“ eingetauscht werden. Nur damit können E-Ticket-Käufer alle Auftritte besuchen, heißt es auf der Internetseite der Live-Nacht.

Italienischer Sänger Tony Colombo im Schwanen

Nicht im Rahmen der Live-Nacht findet auch im Kulturhaus Schwanen am Samstagabend ein Konzert statt: Dort tritt ab 20.30 Uhr der italienische Sänger Tony Colombo mit Band auf. Die Karten kosten je nach Kategorie 25 bis 58 Euro. Sie sind nur beim Veranstalter Rolin RMG Events unter www.rolin-events.de oder unter 0160/158 60 50 erhältlich.