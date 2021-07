Trotz nach wie vor niedriger Inzidenzzahlen bleibt die Ditib-Moscheegemeinde Waiblingen auch beim islamischen Opferfest vorsichtig. Sie bittet deshalb ihre Mitglieder zum Auftakt des viertägigen Fests, sich nach dem Morgengebet am Dienstagmorgen nicht ohne Maske in großer Menge vor der Moschee zu versammeln. „Das wollen wir nicht“, sagt Kadri Yayla, Vorstandsmitglied bei Ditib Waiblingen. In der Moschee selbst ist ein Mundschutz sowieso weiter Pflicht. Das Opferfest ist zusammen mit dem