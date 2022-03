Zu einem Brand im asiatischen Restaurant Komari in der Albert-Roller-Straße in Waiblingen ist am späten Mittwochabend (9. März) nach 23 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen ausgerückt. Mit sechs Fahrzeugen und 26 Leuten war die Wehr wegen des Alarms im Einsatz. Vor Ort war sofort ein Feuerschein im Thekenbereich erkennbar.

Essensreste in der Pfanne

{element}

Gebrannt hatten vermutlich Essensreste in einer Pfanne, wobei sich das verbrannte Material hinterher als