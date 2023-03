Nach Appell von Rektorin: Stadt Waiblingen will mehr Sozialarbeiter für Schulen

„Bei uns könnte von morgens bis abends jemand durcharbeiten“: Christina Stark, Rektorin der Rinnenäckerschule in Waiblingen-Süd, hat in der März-Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung (BSV) noch mal klargemacht, wie dringend die Schulsozialarbeit an ihrer Grundschule gestärkt werden müsste. Bereits im Dezember 2022 hatte sie darauf hingewiesen, dass die Schulsozialarbeit an der Rinnenäckerschule im Vergleich zur Zeit vor Corona jetzt doppelt so viele Anfragen bekommt. Aktuell gibt es aber nur eine 50-Prozent-Stelle für 269 Kinder.

Die Stadt Waiblingen wollte eine Lösung für alle städtischen Schulen finden

Aufgestockt werden soll nun an der Rinnenäckerschule vom Schuljahr 2023/24 an, also bereits im September – und zwar um 25 Prozent. Manchem Stadtrat erschien das etwas wenig, aber Karl-Henning Reuter, Leiter des Fachbereichs Bürgerengagement, musste schließlich auch eine Lösung für alle städtischen Schulen in Waiblingen und den Ortschaften finden. Nun ist angedacht, zunächst mal ab September 2023 an den Grundschulen mehr Schulsozialarbeit zu ermöglichen. Die Entscheidung dazu fällt letztlich am 23. März der Gemeinderat.

Die Grundschule Beinstein (167 Schüler) soll dann statt der bisherigen 35-Prozent-Stelle eine 50-Prozent-Stelle erhalten, der Stellenanteil an der Burgschule Hegnach (192 Schüler) soll von 25 Prozent auf 50 Prozent aufgestockt werden, ebenso wie an der Schillerschule in Bittenfeld, die mit aktuell 160 Kindern derzeit am wenigsten Schüler von allen Grundschulen in Waiblingen hat. Die Comeniusschule (105 Schüler) mit ihrem sonderpädagogischen Bildungsangebot hätte eine 60-Prozent-Stelle statt einer 39-Prozent-Stelle. An der zweitgrößten Grundschule in der Stadt, der Wolfgang-Zacher-Schule mit 325 Kindern, steigen die Stellenanteile von 50 Prozent auf 65 Prozent, an der Lindenschule Hohenacker (171 Kinder) werden aus 45 Prozent dann 50 Prozent. Dazu kommt noch die schon erwähnte Aufstockung an der Rinnenäckerschule. Insgesamt ist das ein Plus von 1,31 neuen Stellen, die jährlich 98.000 Euro mehr kosten. Da es 2023 nur um vier Monate geht, wären erst mal nur 33.000 Euro fällig.

2024 wird auch die Schulsozialarbeit an den Gemeinschaftsschulen in Waiblingen aufgestockt

In einer zweiten Stufe sollen 2024 0,72 weitere neue Stellen in der Schulsozialarbeit entstehen. Nichts ändern würde sich an der größten Grundschule der Stadt, der Salier-Grundschule auf der Korber Höhe: Hier bleibt es bei einem Stellenanteil von 108 Prozent. Die Salier-Gemeinschaftsschule (213 Kinder) erhält dann 65 Prozent statt bislang 55, die Staufer-Gemeinschaftsschule (289 Schüler) bekommt 90 Prozent statt bislang 70. Die Staufer-Grundschule mit ihren aktuell 217 Kindern wird von 43 Prozent auf 55 Prozent aufgestockt. Die Grundschule an der Friedensschule Neustadt mit ihren aktuell 209 Schülern bekommt bei der Sozialarbeit künftig einen Stellenanteil von 55 Prozent statt 40 Prozent, die dortige Gemeinschaftsschule (350 Schüler) 125 Prozent statt bislang 110. Insgesamt kostet das jährlich zusätzliche 54.000 Euro.

Im Jahr 2025 bekommt die Schulsozialarbeit in Waiblingen nach diesem Plan dann noch mal 1,53 weitere Stellen. An der Salier-Realschule (556 Schüler) steigt der Stellenanteil von 70 Prozent auf 100 Prozent, an der Staufer-Realschule (527 Schüler) von 83 Prozent auf 105 Prozent. Am Staufer-Gymnasium (615 Schüler) klettert der Anteil von 99 Prozent auf 125 Prozent, am Salier-Gymnasium (721 Schüler) von 50 Prozent auf 125 Prozent. Die jährlichen Mehrkosten dafür liegen bei rund 115.000 Euro.

Erster Bürgermeister Ian Schölzel: Niemand soll sich übervorteilt fühlen

Der Erste Bürgermeister der Stadt, Ian Schölzel, machte noch mal deutlich, wie wichtig es ist, die Aufstockungen bei der Schulsozialarbeit auf alle Schulstandorte ausgewogen zu verteilen – „so dass sich niemand übervorteilt, benachteiligt fühlt“.

Stadtrat Siegfried Bubeck (FW/DFB), einst selbst Rektor an der Schillerschule Bittenfeld, lobte das Konzept als durchdacht und regte zudem an, die Schulsozialarbeit der Standorte Bittenfeld und Hohenacker zu vernetzen. Zur Aufstockung auf 50 Prozent an der Schillerschule sagte er: „Das ist kein Luxus. Auch mit 50 Prozent haben die Leute viel zu tun.“

FDP-Stadträtin Andrea Rieger kritisierte am Ansatz der Stadt, dass bei diesem die Unterschiede zwischen einzelnen Schulen nicht berücksichtigt worden seien. Dagmar Metzger (ALi) war ebenfalls unzufrieden mit dem geplanten Umfang der Aufstockung. „Mir tut’s weh. Ich möchte eigentlich ganz andere Zahlen sehen.“ Und Iris Förster (Grünt/Tierschutzpartei) fand: „Gerechtigkeit heißt auch nicht immer, dass jeder gleichbehandelt wird.“

Mahnung vor zu viel Bürokratie

Karl-Henning Reuter hielt dagegen, dass alle 14 Schulstandorte Bedarf angemeldet hätten. Unterstützung gab es unter anderem von CDU/FW-Stadtrat Hermann Schöllkopf, der das Problem eher darin sah, die entsprechenden Leute zu bekommen. Er bat die Stadt zudem darum, die Schulsozialarbeiter nicht zu sehr mit Statistiken und Verwaltungsaufgaben zu überlasten. „Was ich nicht möchte, ist, dass die nachher in der Bürokratie ersaufen.“