Nach Aus im Remspark: Pfeifer-Apotheken in Waiblingen wachsen zusammen

Die Apotheken der Familie Pfeifer in Waiblingen und Fellbach arbeiten schon immer miteinander - durch den unfreiwilligen Auszug aus dem Remspark rücken Mutter, Sohn und ihre Teams nun noch enger zusammen. Viele Stammkunden freuen sich über die bekannten Gesichter an anderer Stelle. Und Mitarbeiterinnen wie Nelli Pfizenmaier, die über 20 Jahre im Remspark tätig war, sind froh, ohne Zukunftsängste weiterarbeiten zu können.

Zwar trauern die pharmazeutisch-technische Angestellte (PTA) und ihre Kollegin Derya Yesin, die als pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA) zehn Jahre in der Remspark-Apotheke beschäftigt war, ihrer Wirkungsstätte im Waiblinger Einkaufszentrum schon noch ein wenig hinterher. „Das war unser Zuhause“, sagen die beiden über die Apotheke, die Ursula Pfeifer im Remspark 25 Jahre lang betrieben hat, bis ihr von Eigentümerseite gekündigt wurde.

Mitarbeiterinnen auf drei Apotheken verteilt

„Wir sind aber auch glücklich, dass wir in einem anderen Zuhause so gut aufgenommen wurden“, sagt Derya Yesin. Sie meint die Central-Apotheke von Patrick Pfeifer. Dort ging es für das Remspark-Team nahtlos weiter.

Fünf Mitarbeiterinnen aus dem pharmazeutischen Bereich und drei aus dem kaufmännischen hat Patrick Pfeifer auf seine Einrichtung am Postplatz sowie auf die Staufen-Apotheke in der Heinrich-Küderli-Straße und die Kappelberg-Apotheke in Fellbach verteilt. In der letzteren ist nun eine Angestellte tätig, die wie Ursula Pfeifer 25 Jahre lang im Remspark die Stellung gehalten hat. Auch beim Ausräumen der Räumlichkeiten vor der Übergabe Ende Dezember packte sie mit an. „Das haben wir immer sehr geschätzt, solche Mitarbeiter zu haben“, so Ursula Pfeifer.

Und die wiederum waren erleichtert, nie Angst um ihren Job haben zu müssen, obwohl die Zukunft der Remspark-Apotheke lange in der Schwebe hing, erzählt PTA Nelli Pfizenmaier. „Die Sicherheit, dass es weiterging, die hatten wir immer.“ Zudem kannten sie auch Patrick Pfeifer bereits als Chef, von seinen Aushilfseinsätzen in der mütterlichen Apotheke.

Sogar die Remspark-Telefonnummer ist erhalten geblieben

„Froh und dankbar“ sind Ursula und Patrick Pfeifer, dass der Wechsel gut geklappt hat. Und dass das Remspark-Team sich nun „so gut eingefügt“ hat in die anderen Belegschaften. Für die Pfeifers ist auch wichtig, dass für die treuen Remspark-Kunden einiges beibehalten werden konnte. Vor allem natürlich die vertrauten Ansprechpartner zu individuellen Gesundheitsthemen, aber auch die telefonische Beratung samt Arzneilieferservice nach Hause. Sogar die Telefonnummer, die langjährige Kunden auswendig kennen, ist trotz des Umzugs geblieben. Zudem gibt es auch bei der Central-Apotheke kostenlose Parkplätze gleich gegenüber. „Das ist auch wichtig, denn die Remspark-Kunden sind das gewohnt“, sagt Patrick Pfeifer.

Auch wer sich im Einkaufszentrum auf Corona testen ließ, kann die Central-Apotheke ansteuern. Dort steht der Test-Bus und soll auch bleiben. „Wir sehen uns in der Verantwortung, das auch weiterhin anzubieten, gerade auch für Besuche in Pflege- und Altenheimen“, so Patrick Pfeifer. Zuletzt sei über die Feiertage wieder mehr los gewesen.

Der Apotheker hat schon festgestellt, dass viele Stammkunden aus dem Remspark nun in die Central-Apotheke kommen. Sie wollten zu ihren vertrauten Ansprechpartnern. Um genug Platz zu haben, gab es in der Central-Apotheke kleine bauliche Veränderungen. Ein weiterer Beratungsplatz ist eingerichtet worden. „Das funktioniert gut“, so der Chef.

Ursula Pfeifer ist momentan nicht jeden Tag vor Ort, verbringt Zeit mit ihren Enkelkindern. Selbst wieder eine neue Apotheke zu eröffnen - ob im Remspark nach den laufenden Umbauarbeiten durch den neuen Eigentümer Kaufland oder an anderer Stelle in Waiblingen - kann sie sich weiter vorstellen. „Aber nicht auf Teufel komm raus.“ Es müsse sich halt was ergeben, die Lage müsse passen. „Die Kunden sollen einfach hinkommen können.“ Und sie müsste dort ihre Ideen, von denen sie viele im Hinterkopf habe, umsetzen können. Zumindest in Sachen Remspark-Rückkehr hat sich seit der Schlüsselübergabe nach Weihnachten nichts getan, sagt Ursula Pfeifer. Sie habe „null gehört“.