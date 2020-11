Zu volle Busse, nicht an die Unterrichtszeiten angepasste Abfahrtszeiten, Verspätungen und verpasste Anschlusszüge am Waiblinger Bahnhof: Bereits zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 beschwerten sich viele Eltern über den Schulbusverkehr in Waiblingen.

Insbesondere die Strecken von Bittenfeld zum Salier- und Stauferschulzentrum sowie von Hegnach zum Salierschulzentrum standen seither in der Kritik. Die große Frage ist nun: Konnten die Stadt Waiblingen und der Rems-Murr-Kreis etwas