Nach dem Feuer in einem Wohnhaus in der Straße Im Raisger in Hohenacker dauern die Ermittlungen zur Brandursache an, teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen mit. Am Mittwoch waren Sachverständige vor Ort, um sich ein Bild zu machen.

Im Keller des Wohnhauses war am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt war die fünfköpfige Familie nicht zu Hause. Der Familienvater bemerkte den Qualm, als er nach Hause zurückkam und alarmierte die Feuerwehr,