Nach dem Feuerwehr-Einsatz am späten Mittwochabend (9. März) hat das Asia-Restaurant Komari in Waiblingen bereits seit Donnerstag wieder geöffnet. Nach Angaben des Inhabers Dinh Khoi Nguyen gab es durch den Vorfall weder größere Schäden noch Einschränkungen. Weil in der beliebten Gaststätte in der Albert-Roller-Straße eine automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst hatte, war am Mittwoch gegen 23 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen ausgerückt. Der Einsatz war schnell beendet und wird