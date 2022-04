„Es war zeitlich schon sehr knapp“: Pasquale Rio, Geschäftsführer der Pizzeria Bella Italia in Waiblingen-Süd, ist erleichtert, dass die Renovierungsarbeiten nach dem Brand am 29. Januar endlich abgeschlossen sind. Damit kann der Lieferservice von Dienstag, 5. April, an wieder seine Kunden mit Pizzen und anderen Gerichten beliefern. „Wir sind froh, dass wir wieder aufmachen dürfen.“

Die Handwerker sollten eigentlich schon Anfang der zehnten Kalenderwoche loslegen – auf diese Weise