Nach Corona-Pause: Narren in Waiblingen feiern beim großen Faschingsumzug

Die Waiblinger Innenstadt gehörte am Samstagnachmittag den Narren. „Sie haben es nicht verlernt, in den mageren Corona-Jahren, die hoffentlich endgültig hinter uns liegen!“, meinte am Samstagnachmittag anerkennend einer der Passanten, als der große Faschingszug in der Waiblinger Bahnhofstraße einschwenkte. Hier gibt's noch mehr Eindrücke und Fotos vom Großevent des Wochenendes.

Ihr „Handwerk“ verlernt haben zum Glück weder diejenigen, die den großen Narrenaufmarsch von der Stihl-Galerie durch die Weingärtner Vorstadt, den Stadtgraben, Fronackerstraße, Untere Lindenstraße und Bahnhofstraße, am Alten Postplatz vorbei durch Lange und Kurze Straße zum Schlosskeller beim Rathaus vorbereiteten und organisierten. Noch die Narren und Närrinnen, Gardemädchen und Musiker der beteiligen Vereine und Gesellschaften, die in perfekter Marschordnung durch die Straßen zogen und ihren Beitrag leisteten, dass Waiblingen einmal mehr seinem Ruf als eine der Fasnetshochburgen des Remstals gerecht wurde.

Und schon gar nicht verlernt haben das Feiern und den Frohsinn die Waiblingerinnen und Waiblinger, die sich - jung und alt und in babylonischer Sprachenvielfalt - entlang des Marschwegs aufstellten, um an dem ganz offensichtlich völker- und kulturübergreifenden Spektakel miteinander teilzunehmen und zu genießen, was ihnen an diesem wolkenverhangenen, trüben Nachmittag geboten wurde.

Stimmungskanonen im Retro-Aerobic-Anzug

Was die Faschingskostüme anbelangte, die vom Publikum zur Schau getragen wurden, da schien der Trend hin zu Plüschtieren ungebrochen. Große und kleine Bären, Elefanten, Nashörner, Bienen, Pferde, Drachen, Häschen und Mäuschen gab es da zu bewundern, dazwischen eher als exotische Einsprengsel vereinzelte Indianer, Cowboys - beide allerdings unbewaffnet - Prinzessinnen, ein Vampir und mehrere Untote, eine Nonne und, geradezu zum Anbeißen süß, eine Eiswaffel.

Absoluter Hingucker in der unteren Bahnhofstraße war allerdings eine kleine Banane! Als Stimmungskanonen direkt an der Ecke von Bahnhof- und Unterer Lindenstraße erwies sich eine Gruppe junger Männer in grellen Trainingsanzügen, wie man sie einst in den Achtzigern auf dem Weg zum Aerobic trug. Nicht kostümiert, sondern echt waren dagegen die Schwarzen Sheriffs in ihren weißen Warnwesten, die sich diskret und Hand in Hand mit der ebenfalls zahlreich vertretenen Polizei unter die Menge mischten.

Eisbären auf Segways fahren vorneweg

Eingeleitet wurde der Zug von zwei Eisbären, die auf ihren Segways die Marschroute erkundeten. Ihnen folgten die Remshexen mit ihren schaurig-schönen, den altehrwürdigen Neidköpfen nachempfundenen Masken der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft, deren Tanzgarden und der Elferrat. Für fetzige musikalische Begleitung sorgten die Geesmusiker Nellmersbach, die erste der zahlreichen in den Zug eingebauten Guggenmusik-Kapellen.

Alemannisch, schwäbisch und rheinisch

Überwiegend der alemannischen Fasnachtstradition entstammten die einzelnen Gruppen, die Peter Utri, karnevalistisches Urgestein seit vielen Kampagnen und Ehrenpräsident der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft, wie gewohnt in der Einmündung der Heinrich-Küderli-Straße in die Bahnhofstraße begrüßte und einzeln vorstellte. Aus dem Rems- und Neckartal und vom Schwäbischen Wald, aus der Landeshauptstadt, Reutlingen, dem Schwarzwald, bis hinunter nach Oberschwaben, dem Gäu und der Hohenlohe waren die Narren angereist, um sich an diesem Nachmittag in Waiblingen ein Stelldichein zu geben.

Es ging Schlag auf Schlag, zwei Stunden lang, Gruppe auf Gruppe. Da trieben Rechenspitzer, Teufel, Hexen, Succubusse, Höllenwächter, Trolle, Wölfe, Sumpfgoischder, Bärenjäger und Dämonen ihr grausiges Unwesen, jagten junge Frauen durch die Stadt, schlugen mit Saublasen um sich und erschreckten mit ihrem furchteinflößenden Häs.

Was für ein Glück, dass sich so manches Kind in den Armen der Mutter oder auf den Schultern des Vaters sicher geborgen wusste und mit Bonbons und Lutschern getröstet wurde, die von den mitgeführten Festwagen in die Zuschauerreihen geworfen oder von besonders freundlichen Narren verteilt wurden. Und für den einen oder anderen Durstigen am Wegesrand hatten die „Bittenfelder Mosthexen“ einen erfrischenden Trunk - na was wohl? - dabei.

Garden und Elferräte

Für rheinisches Kontrastprogramm sorgten die Karnevalisten mit ihren Garden, wie die venezianische Gruppe der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Stuttgart, die Gesellschaft Zigeunerinsel Stuttgart 1910 e. V. und der Unterweissacher Carnevals-Club mit seinen bezaubernden Tänzerinnen in Blau und Rot, sowie der Fellbacher Carnevals-Club, den ein Büttel mit Schelle und Pickelhaube anführte.

Den krönenden Abschluss des närrischen Zuges bildeten die 2015 gegründeten „Hexajäger ausm Eschelbachdal“, ein bunt gemischter, verrückter Haufen aus Holzgerlingen. Und den vorgezogenen „Kehraus“ übernahmen abschließend Bauhof und Polizei, die Straßensperren und Barrieren entfernten und den Verkehr wieder freigaben.

Anders als sein Vorgänger es zu tun pflegte, führte Oberbürgermeister Sebastian Wolf nicht den Narrenzug an und nahm auch nicht teil.