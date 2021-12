Waiblingen.

Zahlreiche Tanzschülerinnen und -schüler des „Contemp Dance Center“ haben am Samstag im Bürgerzentrum ihr Können gezeigt. In der ersten Aufführung am Nachmittag traten die jüngsten Tänzer auf, darunter Gäste der Tanzschule Elena Schneider aus Schwäbisch Hall.

Von Ballett über Volkstanz bis Musical Dance

Am Abend traten dann die älteren Schüler auf, in Tanzrichtungen wie Ballett, Volkstanz, Musical Dance, Hip-Hop und Modern