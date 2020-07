Nach einer längeren Corona-Pause haben die Ortsbüchereien wieder geöffnet. Zunächst konnten nur bereits entliehene Bücher, CDs und Spiele zurückgegeben werden. Doch mittlerweile können auch in den Ortsbüchereien in Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker und Neustadt wieder Medien ausgeliehen werden. Bei einem Besuch in der Zweigstelle Hohenacker haben wir uns die Situation vor Ort angeschaut und mit den Besuchern darüber gesprochen.

Büchereiausweis wegen Corona erst jetzt