Nach dem Großbrand beim Papierentsorger Alba in Waiblingen Ende März hat die Polizei keine Hinweise auf Brandstiftung gefunden. Beamte haben die Lagerhalle kriminaltechnisch untersucht, nachdem zuvor ein Statiker grünes Licht gegeben hatte, so das Polizeipräsidium Aalen auf Anfrage. Die Halle gelte als nicht einsturzgefährdet. Was den Brand verursacht hat, ist laut einem Polizeisprecher nicht klar. Auch andere Fragen sind noch offen.

Als wahrscheinlichste Variante der Brandursache