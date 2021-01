Mit der Henn-Gruppe aus Österreich hat ein Unternehmen aus der Branche den Zuschlag zum Kauf der insolventen Eisele Pneumatics mit Sitz in Waiblingen bekommen. Kopf des globalen Anbieters innovativer Verbindungstechnologie im Bereich Ladeluft und Kühlwasser ist der Unternehmer Martin Ohneberg. Was plant der 49-Jährige? Was will er im Waiblinger Betrieb verändern – und was bedeutet das für die Eisele-Mitarbeiter?

100 Stellen sollen erhalten, 40 abgebaut werden. Der Leiter des