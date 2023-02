Nach Leck in Waiblingen-Bittenfeld: "Heizöl-Geruch" in Kläranlage

In einem Wohngebäude in der Leintelstraße in Waiblingen-Bittenfeld sind am Montagvormittag größere Mengen Heizöl ausgelaufen. Die Polizei nannte am Dienstag circa 1000 Liter - das Landratsamt sprach später aber von circa 200 bis 400 Litern. In der Kläranlage war anscheinend schon am Sonntag "Heizöl-Geruch" bemerkbar. Wie geht es weiter?

Eine Mitarbeiterin des Amtes für Umweltschutz war vor Ort in Bittenfeld. Auf Anfrage teilt das Landratsamt mit: „Aus bislang ungeklärten Umständen sind aus zwei oberirdischen Kunststoffheizöltanks rechnerisch circa 200 bis 400 Liter ausgelaufen und über einen Bodeneinlauf in der angrenzenden Garage in die Kanalisation gelangt. Die Unfallursache ist noch durch einen Sachverständigen zu prüfen. Durch die Feuerwehr wurden am Montag circa 1000 Liter Heizöl aus den Tanks (Fassungsvermögen zusammen 2000 Liter) und der Auffangwanne abgepumpt und in sogenannten IBC-Containern gesammelt. Die zwei Kunststoffheizöltanks wurden im Oktober 2022 vollständig mit Heizöl befüllt. Aufgrund des geschätzten Verbrauchs seit Anfang Oktober 2022 (zwischen 600 und 800 Liter) wurde die auslaufende Menge Heizöl rechnerisch mit circa 200 bis 400 Liter ermittelt.“

Öl-Geruch in Kläranlage

An der Kläranlage Poppenweiler konnte laut Landratsamt „bereits am Sonntag ein Heizöl-Geruch festgestellt werden, aber keine Ölverunreinigung im Abwasser. Am Regenüberlaufbecken (RÜB) war dagegen ein Ölfilm ersichtlich, woraufhin der Klärmeister das RÜB mit einem Schieber absperrte. Ein Gewässer und ein Wasserschutzgebiet sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen.“

Als weitere Maßnahme werde die Kanalisation gespült und das ölverunreinigte Wasser im RÜB von einer Fachfirma abgesaugt. „Nach Ausbau der Kunststofftanks und Säuberung der Auffangwanne ist zu prüfen, ob gegebenenfalls weitere Maßnahmen aus bodenschutzrechtlicher Sicht erforderlich sind.“