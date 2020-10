„Ich würde lügen, wenn ich sage: Ich bin richtig enttäuscht“: Luigi Pantisano zeigt sich am Montagvormittag im Gespräch über seine am Abend zuvor erlittene Wahlniederlage alles andere als niedergeschlagen. Vielmehr, sagt der gebürtige Waiblinger, sei es so, dass er vor einem Jahr nicht mal annähernd damit gerechnet habe, bei der Oberbürgermeisterwahl in Konstanz solch ein Ergebnis zu erzielen.

"Das beste Ergebnis, was ein Linker in Westdeutschland jemals erzielt hat"

45,1