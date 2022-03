Es ist Frühling, die Menschen spazieren durch die Talaue und über die Brücke am Bädertörle – vorbei an der Teneria. Die ehemalige Tapas-Bar ist derzeit geschlossen – was wird nun aus ihr? Das Pop-up-Modell, das der aus Ludwigsburg stammende Gastronom Pascal Fetzer im Sommer 2021 gemeinsam mit Wein-Expertin Helga Schroeder startete, hat er zum Jahreswechsel für beendet erklärt. Anders als temporär war es ohnehin nie gedacht. Schließlich handelte es sich eben um ein Pop-up, war also schon der