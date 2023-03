Nach Rückzug aus "Joe Peña's" Waiblingen: Was CBC-Chef Hönes jetzt plant

Das „Joe Peña’s“, 2021 in Nachfolge des früheren "Iguana" in der Waiblinger Marktgasse, ist in neuen Händen. Die Brüder Athanasios (37 Jahre), Nikos (31) und Kiriakos (33) Gountoulas sowie ihr Partner Vala Betikis (27) wollen dem Texmex-Restaurant neuen Schwung verleihen. Was plant der bisherige Betreiber Matthias Hönes mit seinen anderen Läden in Waiblingen, Korb und Fellbach?

Matthias Hönes gehört das CBC in Waiblingen und Fellbach, das Wirtshaus am Postplatz und außerdem der Biergarten beim Korber Schützenhaus. Dazu kam nun also das „Joe Peña’s“ – und wie sich zeigte, war es zu viel. Jetzt gilt die Devise: Weniger ist mehr. „Ich möchte es schließlich richtig machen und mich nicht verzetteln.“ Das „Joe Peña’s“ gebe er in gute Hände.

"Das Wirtshaus am Postplatz ist mir wichtig"

CBC, Biergarten und Wirtshaus bleiben in seinen Händen. „Das Wirtshaus ist mir wichtig“, betont er. Zu vielen Leuten sei gar nicht klar, dass in zentraler Lage am Alten Postplatz ein großes Restaurant mit schwäbisch-bayerischer Küche existiert.

Mit einer Rabattaktion unter dem Motto „Preise wie vor 20 Jahren“ rührt er jetzt die Werbetrommel. Statt 26,90 Euro kostet der Zwiebelrostbraten bis zum 2. April nur 11,90 Euro. „Wenn mehr Gäste kommen, kann ich auch niedrigere Preise ansetzen“, erläutert der Wirt das Kalkül. Das Wirtshaus mit seinen 150 Plätzen und Bar möchte er zudem mehr als Lokal für Hochzeiten, Betriebsfeiern und andere Ereignisse anbieten.

CBC Fellbach erweitert

Das CBC in Fellbach wurde mit einem neuen Wintergarten vergrößert, der demnächst eröffnet wird, und bietet künftig insgesamt 350 Plätze.

Biergarten Korb schon an Ostern geöffnet?

Falls an den Osterfeiertagen das Wetter sonnig und trocken bleiben sollte, öffnet in Korb der CBC-Biergarten.