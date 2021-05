Für Gastronomen in Waiblingen wie Julia Krehl und Robert Kudin vom österreichischen Restaurant „Die Vorratskammer“ gibt es nach monatelangem Lockdown endlich eine Perspektive: Laut der neuen Corona-Verordnung des Landes dürfen Gaststätten in Baden-Württemberg im Innen- und Außenbereich wieder zwischen 6 und 21 Uhr öffnen, sobald an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz unter 100 ist. Nach dem Wegzug mit der Vorratskammer aus Weinstadt-Strümpfelbach hatten die Gastronomen bereits im