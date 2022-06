Nach zwei Jahren Corona-Pause: SSV Hohenacker feiert Sommerfest

Die Vorbereitungen für das Sommerfest des SSV Hohenacker läuft auf Hochtouren. Am vergangenen Wochenende haben 35 Helfer mit dem Aufbau begonnen. Der Pandemie geschuldet findet das Fest in diesem Jahr nur an drei Tagen statt, nicht wie gewohnt an vier Tagen. Festauftakt ist demnach am Freitag, 17. Juni, um 12 Uhr. Außerdem gibt es in diesem Jahr kein großes Festzelt, sondern ein großes Open-Air-Festgelände. Zelte gibt es dennoch: allerdings beispielsweise für den Küchenbereich. Außerdem soll die Konzertbühne überdacht werden. Riesige Sonnenschirme spenden den Gästen an den Biertischen Schatten.

„Ich freue mich sehr, dass das Sommerfest nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden kann“, sagt Thomas Widholm, der den Festausschuss seit 2018 leitet. Im Ort sei er schon mehrfach auf das Festwochenende angesprochen worden. „Die Leute freuen sich drauf“, ist er sich sicher. Gleichzeitig stellt das Sommerfest für die Abteilung Handball des SSV Hohenacker eine wichtige Einnahmequelle dar, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. Immerhin zähle die Abteilung 380 Mitglieder bei insgesamt 900 des Gesamtvereins.

Nach langer Überlegung wird auf das große Festzelt verzichtet

Im März hat sich das Festkomitee zum ersten Mal getroffen. Damals galt für sämtliche Innenbereiche die Maskenpflicht – auch für Festzelte, so Widholm. Daher hatten die Organisatoren nach reichlichen Diskussionen entschieden, dass sie in diesem Jahr auf ein solches Festzelt verzichten wollen, um Festbesuchern eine einigermaßen sichere Umgebung bieten zu können. Ebenfalls fiel die Entscheidung, dass das Festwochenende nur drei Tage umfasst anstatt vier. Mit jedem Treffen wurden quasi Ängste abgebaut, Kompromisse eingegangen, auch weil die Corona-Auflagen der Landesregierung weiter zurückgefahren wurden. Ursprünglich war auch geplant, dass es in diesem Jahr nur ein eingeschränktes Essens- und Getränkeangebot geben soll. „Doch nun ist nahezu alles wie gehabt“, sagt Thomas Widholm. Besucher sollen sogar das beliebte Fleischbrot im Angebot finden, wobei hier versucht werde, Prozesse zu optimieren, damit es dieses Mal nicht ganz so zu langen Schlangen komme wie in der Zeit vor Corona. Den Kartoffelsalat wird eine örtliche Metzgerei liefern.

Für das Fest haben die Organisatoren ein Sicherheitskonzept erarbeitet, das etwa Fluchtwege beinhaltet. Außerdem gibt es das obligatorische Hygienekonzept – vor allem für Helfer – und das Jugendschutzkonzept. Damit die Helfer einen Überblick haben, wer aufgrund seines Alters Alkohol konsumieren darf, bekommt jeder ein farbiges Armband beim Betreten des Festgeländes verabreicht. Ein beauftragter Sicherheitsdienst führt eine Taschenkontrolle an den Eingängen durch.

Zwei Partybands versprechen gute Stimmung

Für Stimmung sorgen zwei Partybands, die beide zum ersten Mal in Hohenacker spielen. Mit den Party-Schwaben aus Neuffen sei Thomas Widholm schon seit zwei Jahren im Gespräch. Seine Angst war, dass bei schlechtem Wetter sich kaum ein Besucher aufs Festgelände wagt, der Verein nach der langen Corona-Pause einen großen Verlust verzeichnet, weshalb er mit der Band Sonderkonditionen aushandelte, worüber er sehr froh sei.

Eine weitere Schwierigkeit bei der Organisation war, dass viele Helfer in diesem Jahr im Urlaub und beim Fest deshalb nicht greifbar sind. „So wie in diesem Jahr war es noch nie“, sagt er. Nun aber steht der Plan: 200 Helfer arbeiten in 41 Schichten über die drei Festtage hinweg.

Auch für den Aufbau fanden sich einige, die angepackt haben, so Widholm. Nachdem der Grundstock am Wochenende getan wurde, laufen die Restarbeiten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Dabei geht es etwa um Detailarbeiten wie Wasser- oder Stromanschluss, aber auch den Küchenbereich, wobei da auf die Erfahrung der vergangenen 30 Jahre gebaut werden kann. Immerhin gibt es das Sommerfest auf der Festwiese bereits seit 1988.

Mehrere Turniere wie Fußball, Handball oder Gaigel sowie eine Hüpfburg

Das Fest wird wie in der Vergangenheit von einigen Turnieren begleitet. Am Freitag gibt es ein Fußballturnier, für das unterschiedliche Vereine eine Mannschaft stellen, wobei keine Fußballer akzeptiert werden. In diesem Jahr hätten sich viele Mannschaften angemeldet, wobei nur sieben aus organisatorischen Gründen zugelassen werden konnten. „Sonst hätten bis spät abends Spiele stattgefunden!“, so Widholm.

Handball: E-Jugend- und D-Jugend-Turnier

Für die Handballjugend gibt es ein E-Jugend- und ein D-Jugend-Turnier auf dem Rasenplatz, wobei jedes Kind eine Medaille nach Hause nehmen darf. 20 Mannschaften und rund 200 Kinder werden erwartet.

Legendär sei auch das Gaigelturnier am Samstag, für das aktuell acht Mannschaften gemeldet sind. „Hier spielen Generationen zusammen“, ist sich Widholm sicher.

Für Kinder wird es in diesem Jahr erstmals eine Hüpfburg geben, außerdem wird ein Eiswagen vor Ort sein wie auch ein Wagen mit gebrannten Mandeln oder anderen Leckereien. Die Feuerwehrabteilung Hohenacker gibt zudem Einblicke in Gerätschaft und Technik auf ihrem Löschfahrzeug.