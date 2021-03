Die Straßenabläufe in der Neckarstraße in Hegnach werden im Zeitraum von Montag, 15. März 2021, bis Freitag, 19. März 2021, saniert. Das teilte die Stadt Waiblingen am Mittwochvormittag, 10. März, mit.

Für die Arbeiten muss die Neckarstraße zwischen der Einmündung Kirchstraße und der Einmündung Flurstraße – das ist ein Tempo-30-Abschnitt – halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr aus Richtung Remseck wird über die Flurstraße, die Robert-Bosch-Straße und die Esslinger Straße umgeleitet.