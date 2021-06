Schon seit Jahren verfielen die Gebäude zusehends – nun ist die ehemalige Außenstelle der Straßenmeisterei an der Beinsteiner Straße dem Erdboden gleichgemacht. Gegenüber der Waiblinger Rundsporthalle soll am „Beinsteiner Weg“ ein Neubau des Deutschen Roten Kreuzes mit Rettungswache, integrierter Leitstelle und Kreisgeschäftsstelle entstehen. Bereits im Februar war mit ersten Rodungsarbeiten begonnen worden. Wegen Eingriffen in Streuobstwiesen durch die Bebauung werden an anderer Stelle