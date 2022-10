Neubau in der Fronackerstraße: Wohnen und Gastro für Waiblinger Innenstadt

Nicht etwa an den Sofortmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Fronackerstraße liegt es, dass derzeit ein Abschnitt des Gehwegs vor dem ehemaligen Eiscafé Roma gesperrt ist, sondern an einem Neubauprojekt. Bis voraussichtlich März 2024 entsteht hier ein Wohn- und Geschäftshaus mit Gastronomie im Erdgeschoss.

Der Abrissbagger hat sich inzwischen in den Keller vorgearbeitet. Das beliebte Eiscafé ist längst in die Kurze Straße umgezogen. Die Familie Mazzei, die selbst im Quartier wohnt und sich der Innenstadt verbunden fühlt, möchte mit dem Neubau einen Beitrag leisten zum Wohl der Fronackerstraße und hofft, dass sich dadurch auch andere Eigentümer zum Investieren ermuntern lassen. Was wiederum auch beim Rathaus gerne gehört wird, zumal die Hoffnung besteht, dass manche der vieldiskutierten Probleme sich durch eine qualitätsvolle städtebauliche Entwicklung der Fronackerstraße mit der Zeit lösen.

Eiscafé Roma: Eisdiele gut, aber Bausubstanz schlecht

Die Pläne stammen vom Waiblinger Architekturbüro Kary. Als Generalunternehmer ist die Firma Weber aus Sulzbach beauftragt. Gebaut werden rund 800 Quadratmeter Wohnfläche, wobei die Aufteilung und damit die Anzahl beziehungsweise die Größe der Wohnungen noch nicht endgültig geklärt ist. Dazu kommen zwischen 300 und 350 Quadratmeter Gewerbe- oder Gastronomiefläche. Baubürgermeister Dieter Schienmann geht von einem „relativ hochwertigen Speiselokal“ aus, ganz konkret wollen die Bauherren sich aktuell noch nicht öffentlich festlegen – aber ja, so bestätigen sie, es soll eine gewisse Qualität haben und die Fronackerstraße bereichern. Was ausdrücklich nichts gegen das „Roma“ heißen soll: Das Eis war lecker, die Eisdiele beliebt – aber die Bausubstanz schlecht. Daneben befand sich eine Spielhalle.

"Die Fronackerstraße ist besser als ihr Ruf"

Die Familie Mazzei schätzt die Innenstadt, der kurzen Wege und der ärztlichen Versorgung wegen. Die Sofortmaßnahmen in der Fronackerstraße, so ihr Eindruck, hätten immerhin zu einer Beruhigung des Verkehrs beigetragen. Röhrende Motoren sind zwar zuweilen weiter zu hören, dennoch sind die Raser wohl weniger geworden. „Die Fronackerstraße ist besser als ihr Ruf“, sagen sie auch heute schon. Dass es sich mitnichten um eine schlechte Gegend handelt, bestätigen nicht zuletzt die Bodenrichtwerte.

Im Zuge der im Herbst 2021 begonnenen Sofortmaßnahmen für den unteren Bereich der Fronackerstraße sind 14 von ehemals 41 Stellplätzen entfallen. Schräg-Parkplätze wurden in Längs-Parkplätze umgewandelt, die Fahrbahn an neuralgischen Punkten verengt, um Raser auszubremsen.

Zweifel an Sofortmaßnahmen

Die Bewertung der bislang provisorischen Sofortmaßnahmen nach nunmehr etwa einem Jahr steht demnächst an. Als Datenbasis sollen dabei die Ergebnisse aus der digitalen Verkehrszählung im Sommer dienen, mit denen Prognosen möglich sind, wie sich der Verkehrsfluss ändert, wenn Veränderungen vorgenommen werden. Also zum Beispiel, wie sich Verkehrsberuhigung in der Fronackerstraße auswirkt auf die Bahnhofstraße oder andere. Bei der großen Umfrage für den neuen Stadtentwicklungsplan gab’s zwei konkrete Fragen dazu, wobei das Ergebnis andeutet, wie konfliktreich die Lösungssuche sich weiterhin gestalten wird. 34 Prozent der Teilnehmer bewerten die Maßnahmen als „sehr gelungen“ oder „eher gelungen“. 39 Prozent sagen „gar nicht gelungen“ oder „eher nicht gelungen“. 27 Prozent enthielten sich. Vielleicht überraschend: Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer würde zugunsten von Radlern und Fußgängern auf Parkplätze verzichten.