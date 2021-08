Pünktlich zum Schulstart am 13. September soll auch die neue Bauernhof-Kita in Hohenacker eröffnen. Nach einigen Verzögerungen konnten Sonja und Aytekin Bati in den letzten Monaten, nachdem sie endlich die Baugenehmigung erhalten hatten, alles vorbereiten. Das pädagogische Team steht - und es gibt noch ein paar freie Plätze für Kinder ab drei Jahren. Eltern, die sich für die neue Waiblinger Outdoor-Kita interessieren, sollten aber einiges bedenken.

„Nur hinbringen und aufbewahren, das