Neue Kita am Hallenbad Neustadt: Verzögerung bei Bestellung der Systembauten

Die Arbeiten für die neue Interimskita beim Hallenbad Neustadt sollten ursprünglich im Mai 2022 vergeben werden, fertig sein sollte alles im Dezember 2022. So hieß es noch im April. Da nun aber erst auf der Tagesordnung des Ortschaftsrats von Neustadt für die Sitzung Ende Juni der Vergabebeschluss für die Raumcontainer und der Vergabebeschluss für die Außenanlagen auftauchten, stellt sich die Frage, ob das Projekt noch im Zeitplan ist.

Kita Ringstraße wird abgerissen und sechsgruppig ausgebaut

Die Plätze werden schließlich dringend gebraucht. Drei Gruppen für bis zu 64 Kinder ab zwei Jahren soll es dort geben. Dabei entsteht im Westen des Hallenbad-Parkplatzes ein Systembau, der 3,5 Jahre genutzt wird – und damit vor allem für jene Zeit gebraucht wird, in der die Kita Ringstraße abgerissen und sechsgruppig ausgebaut wird. Dass die Vergabe erst im Juni und nicht wie geplant im Mai erfolgen konnte, erklären die städtischen Fachbereiche Hochbau und Gebäudemanagement sowie Bildung und Erziehung mit der zeitlichen Taktung der Sitzungen im Ortschaftsrat beziehungsweise Gemeinderat. Somit ergebe sich lediglich eine Verzögerung der Bestellung respektive des Auftrags der Systembauten.

Kinder aus der Kita Ringstraße sollen im Sommer 2023 in die Interimskita wechseln

Bedingt durch den allgemeinen Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich und der aktuellen Lage im Bausektor, wo Lieferengpässe nicht auszuschließen sind, kann die Kita nach Angaben der Stadt Waiblingen voraussichtlich erst später in Betrieb genommen werden. „Der Ortschaftsrat Neustadt hat aus diesen Überlegungen heraus einer späteren Aufstellung der Systembauten zugestimmt“, heißt es aus der Verwaltung. Für die Auslagerung der Kita Ringstraße habe dies keine Auswirkungen. „Diese kann planmäßig zum Sommer 2023 in die Interimskita einziehen.“

Steigender Bedarf aus Hohenacker soll mit der neuen Kita in Neustadt ebenfalls aufgefangen werden

Anders verhält sich das beim ursprünglichen Plan, den steigenden Bedarf an Kita-Plätzen in der Ortschaft Hohenacker mit der Interimskita am Hallenbad Neustadt ebenfalls ein Stück weit auffangen. Genau darum soll diese ja eine dritte Gruppe haben, die eigentlich schon ab Jahresbeginn 2023 benötigt wird. Hier kann also eine spätere Fertigstellung des Systembaus durchaus eine Auswirkung haben.

Die Kita Ringstraße wird laut den Fachbereichen Hochbau und Gebäudemanagement sowie Bildung und Erziehung mit den bestehenden zwei Gruppen in verlängerter Öffnungszeit und allen Fachkräften in die Interimskita am Hallenbad einziehen. Für die zusätzliche dritte Kindergartengruppe und die Ganztagsbetreuung in allen Gruppen seien zusätzlich sechs, sieben neue Fachkraftstellen erforderlich. Die Ausschreibung und Bewerbung der Stellen erfolgt laut der Stadt parallel zu den Planungen, Vergaben und dem Aufbau der Interimskita. Sowohl die Fachkräfte der Kita Ringstraße als auch die neuen zusätzlichen Fachkräfte sollen in die konzeptionellen und pädagogischen Konzepte von Anfang an einbezogen werden, um der Kita am Hallenbad eine eigene „Handschrift“ zu verleihen.

Neue Werbekampagne der Stadt Waiblingen für neue Kita-Mitarbeiter

Zwölf bis 14 Mitarbeiter werden für die neue Kita am Hallenbad gebraucht. Die Stadt Waiblingen tut bereits einiges, um neue Leute zu gewinnen. Bereits seit einigen Wochen gibt es eine neue Werbekampagne, die grundsätzlich Fachkräfte für die städtischen Kindertageseinrichtungen anwirbt. „Allen Bewerbern werden die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb des Arbeitsbereichs Kindertageseinrichtungen aufgezeigt, sowohl in bestehenden als auch in neuen Einrichtungen“, betont die Stadt. Das biete Bewerbern ein vielfältiges Einsatz- und Entwicklungspotenzial innerhalb des Trägers.

Neue Kita am Hallenbad: Mietkosten von 864.500 Euro für 3,5 Jahre

Für den Systembau am Hallenbad Neustadt fallen für einen Zeitraum von 3,5 Jahren insgesamt Mietkosten von 864.500 Euro an. Für die Aufstellung und Ausstattung der Container sowie die Außenanlagen und den späteren Rückbau sind 793.000 Euro fällig. Veränderungen gibt es hier keine, wie eine Nachfrage bei der Stadt zeigt. „Die Vergaben bilden aktuelle Preise ab. Somit sind Mietkosten für 3,5 Jahre fix.“ Diese Mietkosten würden auch von keiner Krise abhängen. Auch die Rückbaukosten der Systembauten stehen fest. Hier kann es zumindest finanziell für die Stadt Waiblingen keine bösen Überraschungen geben.