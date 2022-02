Für nichts hat Waiblingen in den vergangenen Jahren so viel Geld investiert wie in den Ausbau der Kinderbetreuung. Dennoch: Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen steigt – nicht zuletzt, weil die Stadt am Wachsen ist. Auch in Bittenfeld, wo junge Familien vom Neubaugebiet Berg-Bürg angezogen werden. Die nächste Ausbaumaßnahme an Kindertagesstätten beginnt voraussichtlich im Sommer: Die Kita „An der Schillerschule“ bekommt dann eine vierte Gruppe.

