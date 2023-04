Neue Kolonien in Waiblingen: Werden die Krähen in der Stadt zur Plage?

Sie sind laut, sie machen Schmutz und sie sind viele: Saatkrähen können dem Menschen reichlich auf die Nerven gehen. Von Bayern bis Norddeutschland kommen Städte und Gemeinden auf die verrücktesten Ideen, um den Vögeln das Leben schwerzumachen. Auch in Waiblingen hat die Population zugenommen, etwa an der Bushaltestelle des Staufer-Schulzentrums – wovon ihre Hinterlassenschaften am Boden zeugen. „Wenn die Schüler morgens aus dem Bus aussteigen, haben sie gleich einen besch... eidenen Tag“, sagt Stadtrat Michael Fessmann (FW/DFB).

Tatsächlich gibt es in Waiblingen mindestens zwei neue große Saatkrähen-Kolonien, die im vergangenen Jahr noch nicht das waren, so der Vogelschutz-Experte und Nabu-Vorsitzende Bruno Lorinser. Die eine mit rund 20 Nestern beim Staufer-Schulzentrum, die andere mit etwa zehn bei der evangelischen Kirche in Beinstein, ebenfalls an einer Bushaltestelle. Nicht in Waiblingen, aber bei VfB-Fans geradezu berüchtigt sind die Krähen rund um die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Die intelligenten Vögel finden Saatgut in fünf Zentimetern Tiefe

Aber zurück ans „Staufer“: Dagmar Metzger wohnt in der Nähe und hat eine Veränderung beobachtet. Vor zwei Jahren seien es noch zwei Nester gewesen, inzwischen rund 20. Vogelkot und Lärm sind die Folge., „Morgens wache ich durch das Gekrächze auf.“ Die Stadträtin der Alternativen Liste fragt sich, ob die Zunahme der Krähen im Stadtgebiet mit der Bebauung des Hess-Areals zu tun hat.

Als Landwirt beobachtet Volker Escher (FW/DFB), wie immer größere Krähenschwärme über die Felder herfallen. „Wo es früher 50 waren, sind es heute 500.“ Laut Biologen gehören die Vögel zu den intelligentesten Tieren - und das zeigt sich ganz praktisch auf dem Acker: „Die erkennen das Muster, nach dem das Saatgut vergraben ist. Fünf Zentimeter Tiefe sind kein Hindernis.“ Derzeit sei es ruhig – „aber das wird sich ändern, wenn wir in einer bis zwei Wochen den Mais aussäen“.

Jäger können keine "Schützenhilfe" leisten

Die starke Zunahme der Saatkrähen sei ein Indiz dafür, dass die äußeren Bedingungen für die Tiere derzeit sehr günstig seien, sagt Hartmut Unger, Sprecher der Kreisjäger: Klima beziehungsweise Witterung passen, das Nahrungsangebot ist reichlich, dazu haben sie nahezu keine natürlichen Feinde. Jägerinnen und Jäger könnten aber keine „Schützenhilfe“ leisten, denn die Vögel sind geschützt. Entsprechend forderte der Landesbauernverband Baden-Württemberg unlängst, den Schutzstatus von Saatkrähen herunterzustufen und sie zur Bejagung freizugeben. 2021 seien insgesamt 166 Schäden an 24 Kulturarten gemeldet worden, für einzelne Betriebe in Höhe bis 25 000 Euro.

Der Jäger hat Verständnis für Volker Eschers Sorgen. Dass sich in dessen Sinne etwas ändert, glaubt er nicht: „Solange es beim Discounter ganzjährig per Kühltransport Gemüse aus Italien, Erdbeeren aus Spanien, Blaubeeren aus Peru, Lammfleisch aus Neuseeland und Rindersteaks aus Argentinien gibt, sind die Vorstellungen und Wünsche der heimischen Landwirte und Gärtner wohl kaum mehrheitsfähig.“ Er erinnert, dass in Weinstadt sogar beschlossen wurde, wegen Vogelkot auf parkenden Autos lieber eine gesunde Platane zu opfern. Aus Ungers Sicht ist es der Flächenverbrauch, der Tiere immer weiter in Siedlungsgebiete treibt. Ökopunkte für vermeintlichen Ausgleich von Eingriffen in die Natur und der Schutzstatus für die Krähen seien in diesem Sinn nur Feigenblätter.

Krähen aus der Ukraine als eine Art Kriegsflüchtlinge?

Auf hohen Bäumen wie eben Platanen fühlen sich die Saatkrähen wohl, weiß Vogelexperte Bruno Lorinser. Sein Rat: „Einfach cool bleiben, auch wenn der Vogelkot natürlich lästig ist.“ Die genannten Kolonien in Waiblingen seien neu, und theoretisch könnten sie auch von selbst wieder verschwinden. Ob sich das Zugverhalten eventuell wegen des Klimawandels verändert habe, sei nicht wissenschaftlich erforscht. Für denkbar hält er auch eine ganz andere - zugegebenermaßen auch unerforschte – Hypothese: Die Saatkrähen könnten eine Art Kriegsflüchtlinge sein.

Die auch als „Winterkrähen“ bezeichneten Tiere sind teilweise Zugvögel und verlassen im Winter die kälteren Brutgebiete im Norden und in Osteuropa. Da im Krieg in der Ukraine ganze Landschaften niedergebrannt wurden, könnten alte Lebensräume nicht wieder aufgesucht werden. „Beweisen kann ich es nicht, aber ich halte es für denkbar“, meint Bruno Lorinser. Noch mehr Appetit als auf Saatgut hätten sie übrigens auf proteinreiche Drahtwürmer, die wiederum als Saatgut-Schädling mit Vorliebe für Mais gelten.

Tote Krähen hängen im Baum

Im Kampf gegen die Krähen hat die Stadt Nordenham bei Bremerhaven eine makabre Idee: Sie ließ zur Abschreckung Attrappen von vermeintlich „toten Krähen“ in den Brutbäumen aufhängen. Ganz pragmatisch geht Memmingen mit der Krähenplage auf dem Friedhof um: Es verleiht Regenschirme zum Schutz vor Vogelkot.