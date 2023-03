Neue Moden, neue Rollen: Was Frauen in der Seidenstoffweberei Waiblingen schufen

„Diese Farbenpracht! Diese Muster!“ Stefanie van de Kerkhof gerät ins Schwärmen, wenn sie in den Musterbüchern der Mechanischen Seidenstoffweberei blättert. Die Wirtschaftshistorikerin der Universität Mannheim kann es kaum glauben, wie nach mehr als 100 Jahren die Seidenstoffe mit so illustren Namen wie „Satin de Cleopadra“ noch immer leuchten, mit gewagten Entwürfen und modernen Designs überraschen. Seit mehreren Jahren befasst sich van de Kerkhof wissenschaftlich mit der „Seidenbude“, wie die Textilfabrik in Waiblingen - „ein bisschen liebevoll, ein bisschen despektierlich“ - genannt wurde.

Dieser Tage hat die Professorin erneut lange in den Archiven der Stadt gewühlt, die Musterbücher mit ihren Tausenden von Stoffen begutachtet - und drei Frauen als Zeitzeuginnen ausgefragt, die einst in der Seidenstoffweberei gearbeitet haben. Die ehemaligen Beschäftigten erinnerten sich noch an den Lärm, an den Dreck in der Fabrik, an die klappernden Webstühle - und an den Glaskasten unterm Dach, von dem aus die Meister zu jeder Zeit einen Blick auf die schuftenden Arbeiterinnen unten ihnen hatten.

Professorin: „Die Quellenlage ist wirklich rar“

Je intensiver sich die Historikerin mit der Waiblinger Textilfabrik beschäftigt, desto mehr Fragen tauchen auf. Zum Beispiel die, woher in den Anfangsjahren die vielen Arbeiterinnen kamen, welche Stoffe gefertigt wurden und wohin die Seidenbude ihre feinen Stöffchen verkauft hat.

„Die Quellenlage ist wirklich rar“, stellt van de Kerkhof ernüchtert fest. Aber reich genug, um Stoff zu haben, um vor rund 80 Zuhörerinnen und Zuhörern im Forum Mitte einen anregenden Vortrag zu halten: „Neue Moden für eine Neue Welt“. Mit dem Schwerpunkt auf den modischen Aspekt der „Seidenbude“ schloss van de Kerkhof nahtlos an ihren Vortrag „Die neue Arbeitsordnung“ an, den sie vor fast einem Jahr ebenfalls im Rahmen der Reihe „Die Zeiten ändern sich“ des Heimatvereins Waiblingen gehalten hatte.

Vor einem Jahr hatte die „Industrielle Revolution“ in Waiblingen und dem Remstal Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts im Mittelpunkt gestanden, in der die Seidenstoffweberei eine prägende Rolle spielte. Wobei van de Kerkhof mit dem Begriff „Revolution“ fremdelt. Schließlich habe es sich bei der Industrialisierung eher um eine Entwicklung gehandelt, die diese bäuerliche Gegend erfasste und für rauchende Fabrikschlote, lange Arbeitstage und karge Löhne sorgte. Genauer gesagt: Der Fortschritt fuhr auf Schienen ein. Denn erst die Eröffnung der Remsbahn im Jahr 1861 schuf die Voraussetzungen, dass der Züricher Fabrikant Johann Heinrich Hitz den Weg aus der Schweiz nach Württemberg finden und im Gasthaus „Zum wilden Mann“ eine Handweberei für Seidenstoffe einrichten konnte.

1871 lief die erste Dampfmaschine

Von da an ging’s rasant. Schon zehn Jahre später waren 100 Hand- und vier mechanische Webstühle in Betrieb, 1871 lief die erste Dampfmaschine. Zur Jahrhundertwende schafften mehr als 1100 Menschen in der Textilfabrik - und das in dem beschaulichen Waiblingen, das zu dieser Zeit nur 7000 Einwohner zählte. Grund genug, kurz in die Gegenwart zu springen, das Forum Mitte zu verlassen und einen Blick auf den gegenüberliegenden Wohnkomplex Im Kern zu werfen. Genau hier hatte nämlich einst die „Seidenbude“ gestanden. Wer erinnert sich noch? Die Sprengung des Kamins Anfang 1971 war der Schlusspunkt einer mehr als 100-jährigen Geschichte der Seidenstoffweberei.

Die Fabrik musste sich, wie fast die gesamte deutsche Textilindustrie, der billigeren Konkurrenz aus Asien beugen. Auf dem zentralen Gelände zwischen der heutigen Mayenner- (früher Stuttgarter), Bahnhof-, Heinrich-Küderli- (genannt nach einem Fabrikanten der „Seidenbude“) und Blumenstraße entstanden in den 1970ern Wohnungen, Läden und Büros.

Was eben in der globalisierten Welt von heute Billiglohnländer wie Vietnam oder Bangladesch sind, das waren im Kapitalismus des vorletzten Jahrhunderts die ärmlichen Regionen Württembergs. Dort gab es genügend Menschen, die auf Suche nach Lohn und Brot waren. Und eine Arbeit in Textilfabriken fanden, unter erbärmlichen Bedingungen, wie die von van de Kerkhof gezeigten Fotos zeigten: Abgerissene Gestalten, barfuß, in verdreckten Kleidern posieren vor Webstühlen. Auf diesen Webstühlen fertigten sie edle Stoffe aus Seide, gedacht für eine kleine, aber feine Oberschicht.

Kunstseide: Die Entwürfe wurden mutiger - die Frauen auch

Der Erste Weltkrieg war in mehrfacher Hinsicht ein Einschnitt für die Seidenstoffweberei. Schon zuvor hatte die neue Kunstseide langsam Einzug in die Textilindustrie gefunden. Nun kam sie mit voller Wucht. Zunächst nur Gelb und Rot, wenig später Grün und Blau brachten „Neue Farben in die Neue Welt“.

Doch leisten konnten sich die neuen Stoffe nur die allerwenigsten. Und von wegen „Goldene Zwanziger“, betonte van de Kerkhof. Unter der dünnen Schicht Gold war Blech. Inflation, Arbeitslosigkeit. Der Lebensstandard erreichte in den 1920er-Jahren längst noch nicht das Niveau von vor dem Krieg, zeigte sie an einer Statistik des Lohnniveaus auf. Die Textilindustrie rutschte in die Krise.

Und dennoch stand nach 1918 die Modewelt kopf. Waren die Stoffe der Seidenstoffweberei („Nouveautés de Paris“) zuvor eher „geschmacklich konservativ und wenig innovativ“, so setzten sich mit der Kunstseide immer mutigere Designs durch. Ausländische Entwürfe wurden nicht mehr bloß abgekupfert. Deutsche Designer entwarfen nun eigene Ideen für die Stoffe, was nicht zuletzt dem Dessauer Bauhaus zu verdanken war, wo sie ausgebildet wurden. „Befreiung der Krawattenindustrie vor der fremdländischen Mode“ lautete ein Motto, wie eine Zeitung titelte. Aber nicht nur wegen dieser Deutschtümelei reibt man sich heute verblüfft die Augen, wenn man auf die psychedelisch anmutenden Farbenspiele und Muster blickt, die damals auf den Waiblinger Webstühlen gefertigt wurden: „Stoffe zum Staunen!“, wie van de Kerkhof sie nannte.

Geschlechterrollen wurden neu definiert

Die Goldenen Zwanziger waren vor allem eine Zeit, in der die Geschlechterrollen neu definiert wurden. Frauen trugen Bubikopf, weite Hosen und luftige, leichte Kleider. Frauen wagten es, auf der Straße in aller Öffentlichkeit zu rauchen! Selbst wenn sich frau nur ein einziges der in Mode gekommenen Kostüme leisten mochte, so trug sie darunter wechselnde, bunte Blüschen, erzählte van de Kerkhof über den kurzen Zeitraum zwischen den Weltkriegen, in der sich Frauen befreiten und für „Neue Moden für eine Neue Welt“ sorgten. Massenproduktion mit mehrmals im Jahr wechselnden Moden, wie wir es heute kennen, setzte erst in den 1950er-Jahren ein.

Die Kriegswirtschaft des Naziregimes sorgte indes für gleichförmige, langweilige Stoffmuster - und für eine auf die Rüstungsindustrie ausgerichtete Stoffproduktion. Für die wurden in der Seidenstoffweberei auch Zwangsarbeiterinnen rekrutiert. Wiederum eines der Themen unter so vielen rund um die Mechanische Seidenstoffweberei, das die über die Textilindustrie forschende Professorin noch beschäftigten könnte.