In Waiblingen suchen mehr Familien einen Kindergarten, als es Plätze gibt. Weitere Kitas werden also dringend benötigt. Einige befinden sich im Bau, andere in Planung – zu Letzteren gehört die Sport-Kita in Kooperation mit dem VfL. Neben dem Freibad soll eine Kindertagesstätte mit 60 Plätzen für Kinder über drei und zehn Plätzen für Kinder unter drei Jahren entstehen. Ziemlich eng könnte es werden, wenn die Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen.

