Wie meistere ich die Jobsuche in Coronazeiten? In welchen Branchen im Rems-Murr-Kreis sieht es schlecht aus, in welchen gut? Christine Käferle, Chefin der Agentur für Arbeit in Waiblingen, gibt auf Nachfrage unserer Redaktion Tipps für alle, die ihre Arbeit verloren haben oder sich überlegen, die Stelle zu wechseln. Insgesamt ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg gerade gut: Die Zahl der Arbeitslosen ist auch im Mai 2021 weiter gesunken.

Das