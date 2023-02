Neuer Ortsvorsteher für Hohenacker ist der Stuttgarter Markus Felgendreher

Hohenacker hat einen neuen Ortsvorsteher. Markus Felgendreher wurde am Mittwochabend, 8. Februar 2023, vom Gemeinderat der Stadt Waiblingen zum Ortsvorsteher und damit zum Nachfolger von Sandra Matuschke bestellt. Eine Mehrheit der Stadträte stimmte für den 52-Jährigen, der in Stuttgart geboren wurde und derzeit noch als Personalreferat der Verwaltung des Landtags von Baden-Württemberg tätig ist.

Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) arbeitete davor von Dezember 2016 an für fünf Jahre als Hauptamtsleiter bei der Gemeinde Illmensee im Landkreis Sigmaringen, die knapp 2100 Einwohner hat. Vor dieser Stelle war Markus Felgendreher zweieinhalb Jahre lang Leiter des Fachbereichs Bürgerservice bei der rund 19.500 Einwohner großen Stadt Tettnang im Bodenseekreis. Durch den Wechsel nach Illmensee vergrößerte sich seinerzeit sein Aufgabengebiet. Insgesamt blickt Markus Felgendreher auf mehr als 25 Jahre Berufserfahrung zurück, darunter auch als Hauptamtsleiter der Stadt Schelklingen im Alb-Donau-Kreis (6800 Einwohner).

„Hohenacker habe ich als eine liebens- und lebenswerte Ortschaft kennengelernt“

Im rund 5450 Einwohner großen Hohenacker muss Markus Felgendreher die Interessen der Ortschaft vertreten und Sitzungen des Ortschaftsrats leiten, gleichzeitig aber auch als Bindeglied zur gesamten Waiblinger Stadtverwaltung fungieren. „Hohenacker habe ich als eine liebens- und lebenswerte Ortschaft kennengelernt und mit der Stellenausschreibung konnte ich mich zu 100 Prozent identifizieren“, sagte Felgendreher bei seiner Vorstellung im Gemeinderat. Mit einer Bewerbung als Ortsvorsteher habe er schon mal geliebäugelt, es dann aber aus familiären Gründen nicht getan. „Jetzt aber ist der Zeitpunkt gekommen und ich wäre sehr gerne mit Leidenschaft und Sachverstand Ortsvorsteher in Hohenacker.“

Die in der Dokumentation zur Bürgerwerkstatt in Hohenacker festgelegten Themenbereiche des Stadtentwicklungsplans 2033 sind für Markus Felgendreher die Felder, die er gemeinsam mit den Einwohnern von Hohenacker und dem Ortschaftrat als ihr Ortsvorsteher gestalten möchte. Visionen und Ziele sind für den 52-Jährigen wesentliche Grundlage für ein Gemeinwesen. „Ein Volk ohne Visionen geht zugrunde – steht schon in der Bibel.“

Auf die Frage von Stadtrat Tobias Märtterer (Grünt/Tierschutzpartei), was er in Hohenacker für den Fahrradverkehr tun würde, verwies Markus Felgendreher darauf, dass man erst mal mit den Fachbehörden reden und an den Grundstückserwerb denken müsse. Hans-Ingo von Pollern (CDU/FW) wollte wissen, wie viel Erfahrung der Bewerber in Grundstücksgeschäften mitbringt. Diese machen schließlich einen wesentlichen Teil der Ortsvorsteherarbeit aus. Markus Felgendreher antwortete, dass dies nun die vierte Runde im Bewerbungsprozess sei und er jedes Mal gesagt habe, dass er bislang keine praktische Berufserfahrung in diesem Bereich gesammelt habe. Mit Unterstützung der Kollegen von den Fachbereichen und Schulungsmaßnahmen will der 52-Jährige das jedoch aufholen. „Man wächst ja mit seinen Aufgaben.“

Sandra Matuschke ging nach rund eineinhalb Jahren zurück nach Heilbronn

Markus Felgendreher folgt auf Sandra Matuschke, die bereits vor vielen Wochen ihr Amt niederlegte und in Heilbronn Referentin des Ersten Bürgermeisters wurde. Sie arbeitete dort bereits vor ihrer Tätigkeit in Hohenacker rund 20 Jahre und kümmerte sich unter anderem um Liegenschaften und städtebauliche Erneuerungsprojekte. Sandra Matuschke war dann vom 1. März 2021 bis Ende November 2022 Ortsvorsteherin von Hohenacker. Damit der Posten bis zur Bestellung des Nachfolgers nicht unbesetzt bleibt, übernahm Daniela Tiemann, Ortsvorsteherin von Neustadt, zusätzlich übergangsweise den Job in Hohenacker.

Nach Faith Ozans Wechsel waren drei Ausschreibungen nötig

Dass die Suche nach einem Nachfolger für den Ortsvorsteher-Posten in Hohenacker diesmal relativ schnell verlief, ist keinesfalls selbstverständlich. Als Sandra Matuschkes Vorgänger Fatih Ozan sein Amt aufgab, um dann nach einer krankheitsbedingten Verzögerung vom 1. August 2020 an Kämmerer der Stadt Waiblingen zu werden, waren drei Ausschreibungen nötig, ehe die Stelle in Hohenacker neu besetzt werden konnte. In der Übergangszeit musste der damalige Hegnacher Ortsvorsteher Markus Motschenbacher, inzwischen Beigeordneter in Remshalden, monatelang die Vertretung übernehmen.

Die Stelle in Hohenacker wird in der Besoldungsgruppe A 13 (gehobener Dienst) eingruppiert. In der niedrigsten Stufe sind das monatlich 4715,53 Euro, in der höchsten Stufe 5823,96 Euro. Auf die Ausschreibung sind acht Bewerbungen eingegangen, vier von Frauen und vier von Männern. Der Ortschaftsrat Hohenacker hat sich bereits in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 25. Januar 2023 für Markus Felgendreher ausgesprochen, auch der Ausschuss für Bildung, Soziales und Verwaltung (BSV) hat am 1. Februar 2023 in nichtöffentlicher Sitzung die Einstellung beschlossen.

Wann genau Markus Felgendreher sein neues Amt in Hohenacker antreten kann, ist noch offen. Dies muss erst noch mit seinem alten Arbeitgeber abgestimmt werden.