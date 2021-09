Schon seit 2004 verkauft Konstantinos Deligiannoudis (55) Autos in Fellbach – nun erweitert er den Familienbetrieb: Der gebürtige Esslinger hat das Areal des ehemaligen Autohauses Wallisch im Gewerbegebiet Ameisenbühl in Waiblingen erworben – und will dort mit seinem Unternehmen Auto Deko ausschließlich VWs verkaufen. Am Standort in der Ohmstraße 21 in Fellbach soll es künftig keine VWs mehr geben, sondern nur noch Fahrzeuge von Audi, Seat und Skoda.

Seit August renoviert die Familie