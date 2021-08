Von durch die Corona-Pandemie bedingten Lieferschwierigkeiten ist wie so viele andere Baustellen auch die des Park-and-Ride-Parkhauses am Bahnhof Waiblingen betroffen. Dennoch soll es dabei bleiben, dass das Parkhaus noch im Jahr 2021, wahrscheinlich vor Weihnachten, in Betrieb geht. Es wird rund 550 Stellplätze bieten – über 200 mehr als das alte Parkhaus. Derweil wird der Ausweich-Parkplatz auf dem Hess-Areal weiterhin kaum genutzt. Dass sich der Neubau trotz der Krise und ihrer Folgen