Nicht nur bei Hitze: Waiblingen muss Bäume gießen - wie geht es dem Stadtgrün?

Sie spenden Schatten, kühlen die Lufttemperatur, bieten Lebensraum für Tiere und den Menschen was fürs Auge: Stadtbäume. Doch auch ihnen kann die Sommerhitze zusetzen. Deswegen sind im Waiblinger Stadtgebiet immer wieder Gießfahrzeuge unterwegs, die Wasser zu den Bäumen bringen. Auch Wassersäcke nutzt die Stadt zur Ergänzung. Doch woher kommt das Wasser? Und welche Bäume wurden in Waiblingen zuletzt neu gepflanzt?

Junge Bäume und auch neue Staudenbeete werden in Waiblingen abhängig von der Witterung gegossen, erklärt Thorge Semder, Leiter der Abteilung Grünflächen und Friedhöfe. Bei Trockenheit und gleichzeitiger Hitze öfter als bei milderen Temperaturen und ausreichenden Niederschlägen. „Es werden insbesondere neu angelegte Staudenbeete und frisch gepflanzte Bäume gegossen sowie Bäume, welche in den vergangenen zwei bis drei Jahren gepflanzt wurden“, so Semder. „Ältere Bäume haben ihre Feinwurzeln, welche der Wasseraufnahme dienen, oft so weit vom Stamm entfernt, dass ein Gießen direkt am Baumstamm nicht mehr sinnvoll ist.“

Das Gießwasser kommt aus der Kläranlage - gereinigt

In den Gießmonaten fährt im Schnitt ein Fahrzeug pro Woche zum Wässern der Bäume, so Achim Wieler, Leiter des städtischen Betriebshofs. Verbraucht werden circa 12.000 Liter Wasser.

Dabei handelt es sich um gereinigtes Wasser aus der Kläranlage. Bei starken Trockenperioden oder extremen Hitzetagen können bei Bedarf auch mehrere Fahrzeuge zum Gießen eingesetzt werden.

Zusätzlich zum Gießfahrzeug liegen Wassersäcke an manchen Bäumen

An manchen Bäumen sehen Passanten auch grüne Wassersäcke, die 75 Liter Wasser fassen und es nach und nach an die Bäume abgeben können. Thorge Semder schränkt aber ein: „Die Wassersäcke sind nur eine Ergänzung beim Gießen mittels Gießring.“ Im beengten Straßenraum dienen die Säcke - manchmal auch zwei pro Baum, also insgesamt 150 Liter - dazu, dass das zusätzliche Wasser zeitverzögert zu den Wurzeln gelangen kann.

Laut Betriebshof-Chef Achim Wieler sind derzeit 50 bis 60 Gießsäcke im Einsatz. Überwiegend an frisch gepflanzten Gehölzen oder Bäumen. Oder an Bäumen, „die eine schüttere Belaubung haben“.

Grünflächen-Abteilungsleiter Thorge Semder geht davon aus, dass es eine Reihe von Baumarten gibt, die aufgrund der Veränderungen des (Stadt-)Klimas künftig weniger häufig oder gar nicht mehr gepflanzt werden. „Die Esche leidet unter dem Eschentriebsterben. Die Rosskastanie wird häufig von der Miniermotte befallen, so dass ihre Blätter dann schon im August braun sind, was den Baum auf längere Sicht schwächen kann“, sagt Semder. „Zahlreiche Ahornarten leiden darunter, dass ihre Blätter recht viel Wasser verdunsten, die Wurzeln gleichzeitig wenig Wasser aus dem Boden ziehen können. Es kommt dann auch zu Blattrandnekrosen.“

Derartige Verluste seien aber „nicht nach dem Motto ‘Zehn Bäume pflanzen, damit sechs, sieben oder acht überleben’ einkalkuliert“, betont er. In der Stadt hätten die meisten Bäume ihr eigenes Quartier.

2022 sind zum Beispiel vier Kirschbäume gepflanzt worden

Der Klimawandel bringt immer längere Dürrephasen mit sich, aber auch Starkregenereignisse und andere Wetterextreme werden häufiger auftreten. Nicht nur im Wald, sondern auch im urbanen Raum setzen die Experten deshalb auf vielfältiges Grün, auf verschiedene, möglicherweise widerstandsfähigere Sorten. Wie kommt Waiblingen hier voran? Roland Zink von der Grünunterhaltung führt an, dass in diesem Jahr und 2021 beispielsweise in der Fronackerstraße, Blumenstraße und Bahnhofstraße mehrere Robinien nachgepflanzt wurden. Im Isolde-Kurz-Weg sind in diesem Jahr vier Kirschen gepflanzt worden.

Bei den Baumarten orientiert die Verwaltung sich an der „Straßenbaumliste“ des Vereins GALK, der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz. Sie nennt laut Roland Zink zahlreiche geeignete Sorten. „Bei vielen Baumarten gibt es zusätzlich Sorten, welche kleinkroniger, schmalkroniger, trockenheitsresistenter, et cetera als die reine Art sind“, sagt er. Die Bäume, die auf der Liste stehen, seien deutschlandweit zahlreichen Tests unterzogen worden.

Thorge Semder ergänzt: „Es werden vor allem standortbezogen Bäume (nach)gepflanzt. Wo ein Baum leider eingegangen ist, wird nach Möglichkeit ein Ersatzbaum nachgepflanzt.“ Ist für eine heimische Baumart der Platz zu klein und/oder sind die Temperaturen zu hoch, weil Gebäude die Strahlung reflektieren, wird auf „Klima-Bäume“ gesetzt, so der Grünflächen-Abteilungsleiter. Diese seien etwa kleiner oder schlankkroniger. „Wo der Platz ausreicht und die Standortbedingungen günstig sind, kann auch eine heimische Rotbuche gepflanzt werden.“

Im Straßenraum ist laut Semder jedoch zu beachten, dass unterirdische Infrastruktur - etwa Leitungen oder Kanäle - das Potenzial neuer Standorte stark einschränkt. „Hinzu kommen beispielsweise die Straßenbeleuchtung oder die Sichtbeziehungen, zum Beispiel Verkehrszeichen, auf welche Rücksicht genommen werden muss.“

Rasen wird umgewandelt in Blühstreifen

Um die Artenvielfalt zu unterstützen, werden nicht nur Bäume gepflanzt, sondern auch Rasenflächen in „wiesenartige Blühstreifen umgewandelt oder auch stadtklimaresistente Staudenmischpflanzungen vorgenommen“, so Thorge Semder. Das geschehe vor allem entlang der Straßen. „Wechselflorpflanzungen, die einen hohen Wasserbedarf haben, wurden dagegen in den vergangenen Jahren reduziert.“